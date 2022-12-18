Лидера Китая беспокоят поражение РФ

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом он заявил в программе американского общественного телевидения PBS.

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Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах,

– сказал Бернс.

По его словам, наблюдать за реакцией КНР на войну в Украине было интересно, потому что перед вторжением Путин и Цзиньпин заявили о "безграничной дружбе". Впрочем, их партнерство проявилось с течением времени, когда Китай отказался поставлять оружие России.

Как оказалось, это партнерство имеет определенные пределы, по крайней мере, с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине.

ЦРУ в этом конфликте волнует ядерная риторика Кремля

На вопрос о том, что больше всего беспокоит руководство ЦРУ в этом конфликте, Бернс ответил, что это ядерная риторика Кремля.

Я считаю, что было очень опасно бряцание ядерным оружием, которым занимаются Путин и другие вокруг него,

– сказал Бернс и добавил, что ради этого разговора он встречался с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным.

По его словам, Москва пытается запугать Запад, однако он настаивает, что в настоящее время американская разведка "не видит четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия". Он считает, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии тоже выразили обеспокоенность по поводу использования ядерного оружия.

Отметим, в середине ноября во время встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным директор ЦРУ Уильям Бернс предостерег Россию от использования ядерного оружия Он предупредил российскую сторону о последствиях ее применения и опасности для стратегической стабильности в результате таких действий.