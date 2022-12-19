Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что для России эти учения имеют символическое значение – Кремль пытается убедить Украину и мир, будто у них есть такой стратегический партнер, как Китай.

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По его словам, эти учения будут ограничены – там с каждой стороны будет по 4 корабля в Восточнокитайском море.

Политтехнолог считает, что эти учения не имеют никакого стратегического военного назначения.

Вообще, никогда, кажется, в истории Китай не был военным партнером Советского Союза или России. Поэтому здесь нет никаких причин считать, что у них какое-то стратегическое военное партнерство,

– объяснил Шейтельман.

По его мнению, Россия для Китая – это большой состав, этакий ресурсный объект, из которого нужно забирать ресурсы, чем они и занимаются.

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Кроме того, как рассказал Шейтельман, это для Китая логистический путь, потому что ему нужно развозить вещи по миру, и большая часть границы Китая – это граница с Россией. Их часто нужно развозить по железной дороге или портам через Россию.

Однако эти две страны даже нельзя назвать экономическими партнерами. Потому что партнерство – это когда вы торгуете – и ты что-то производишь, и партнер что-то производит. А с Россией так не выходит. Поэтому цель Китая другая – забирать оттуда ресурсы,

– подчеркнул Шейтельман.

Справка об обучении России с Китаем! Такие маневры проводятся ежегодно с 2012 года. Целью называют "усиление сотрудничества между Россией и Китаем и поддержание мира и стабильности в Тихоокеанском регионе". Они собираются запускать ракеты и применять артиллерийский огонь.



Известно, что Россия направит на обучение 4 корабля, в том числе флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер "Варяг". А Китай предоставит 6 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Российские суда 19 декабря уже вышли из Владивостока.