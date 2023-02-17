Росія може випробувати надзвукову ракету "Циркон" під час спільних навчань з Китаєм і ПАР

Росія, Китай і Південна Африка розпочнуть військово-морські навчання біля узбережжя Індійського океану в ПАР. Вони збігаються з першими роковинами повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

На початку цього тижня до Кейптауна прибув російський фрегат "Адмірал Горшков" з літерами "Z" і "V", які позначають кремлівську збройну агресію. На знак протесту невелика яхта під українським прапором пройшла повз фрегат у гавані.

Очікується, що в п'ятницю південноафриканські протестувальники, які виступають проти навчань, проведуть демонстрацію біля російського консульства в Кейптауні.

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Росія, Китай і Південна Африка розпочинають навчання

За інформацією Bild, біля африканського узбережжя в Індійському океані розпочнуться військово-морські навчання Росії, Китаю та ПАР. "Операція Мосі", що означає "дим" місцевою мовою тсвана, відбуватиметься протягом наступних 10 днів біля південно-східного портового міста Дурбан.

Навчання збігаються з роковинами початку російської агресії в Україні. За заявою командування південноафриканської армії, під час них країни "зміцнять і без того процвітаючі відносини між Південною Африкою, Росією і Китаєм".

Прибуття до Кейптауна "Адмірала Горшкова" викликало значні суперечки, адже він озброєний новітніми гіперзвуковими ракетами "Циркон". За даними Кремля, вони можуть проникати крізь будь-яку протиракетну оборону і вражати цілі на морі та суші.

У російських пропагандистських ЗМІ вже заявили, що військовий корабель має провести випробувальний пуск ракети "Циркон". Це стане першим запуском ракети в межах міжнародних навчань. Крім "Адмірала Горшкова", в "Операції Мосі" візьмуть участь:

російський нафтовий танкер для дозаправки,

південноафриканський фрегат,

3 китайські кораблі – есмінець, фрегат і судно підтримки.

Морські навчання проводитимуть з Дурбану і Річардс-Бей, портів південноафриканської провінції Квазулу-Натал.

Південна Африка вже зіткнулася з внутрішньою критикою. Опозиційний Демократичний альянс заявив, що це свідчить про те, що ПАР не є нейтральною у війні Росії проти України. Очікується, що в навчаннях візьмуть участь щонайменше 350 військовослужбовців ВМС Південної Африки та інших видів збройних сил.

Раніше ці три країни вже проводили військово-морські навчання в Кейптауні у 2019 році. ПАР є однією з багатьох африканських держав, які мають дружні відносини з Москвою й утрималися від голосування за резолюцію ООН, що засуджує війну Кремля в Україні.