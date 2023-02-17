Россия может испытать сверхзвуковую ракету "Циркон" во время совместных учений с Китаем и ЮАР

Россия, Китай и Южная Африка начнут военно-морские учения у побережья Индийского океана в ЮАР. Они совпадают с первой годовщиной полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В начале этой недели в Кейптаун прибыл российский фрегат "Адмирал Горшков" с буквами "Z" и "V", обозначающими кремлевскую вооруженную агрессию. В знак протеста небольшая яхта под украинским флагом прошла мимо фрегата в гавани.

Ожидается, что в пятницу выступающие против учений южноафриканские протестующие проведут демонстрацию возле российского консульства в Кейптауне.

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Россия, Китай и Южная Африка начинают учения

По информации Bild, возле африканского побережья в Индийском океане начнутся военно-морские учения России, Китая и ЮАР. "Операция Моси", что означает "дым" на местном языке тсвана, будет происходить в течение следующих 10 дней у юго-восточного портового города Дурбан.

Учения совпадают с годовщиной начала российской агрессии в Украине. По заявлению командования южноафриканской армии, во время них страны "укрепят и без того преуспевающие отношения между Южной Африкой, Россией и Китаем".

Прибытие в Кейптаун "Адмирала Горшкова" вызвало значительные споры, ведь он вооружен новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По данным Кремля, они могут проникать через любую противоракетную оборону и поражать цели на море и суше.

В российских пропагандистских СМИ уже заявили, что военный корабль должен произвести испытательный пуск ракеты "Циркон". Это станет первым запуском ракеты в рамках международных учений. Кроме "Адмирала Горшкова", в "Операции Моси" примут участие:

российский нефтяной танкер для дозаправки,

южноафриканский фрегат,

3 китайских корабля – эсминец, фрегат и судно поддержки.

Морские учения будут проводить из Дурбана и Ричардс-Бэй, портов южноафриканской провинции Квазулу-Натал.

Южная Африка уже столкнулась с внутренней критикой. Оппозиционный Демократический альянс заявил, что это свидетельствует о том, что ЮАР не является нейтральной в войне России против Украины. Ожидается, что в учениях примут участие, по меньшей мере, 350 военнослужащих ВМС Южной Африки и других видов вооруженных сил.

Ранее эти три страны уже проводили военно-морские учения в Кейптауне в 2019 году. ЮАР является одним из многих африканских государств, которые имеют дружеские отношения с Москвой и воздержались от голосования за резолюцию ООН, осуждающую войну Кремля в Украине.