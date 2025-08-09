Невдовзі в Білорусі мають розпочатися військові навчання "Захід – 2025", для участі в яких вже прибули перші колони російських військових та техніки. Наразі Україна не фіксує жодної безпосередньої загрози з боку Білорусі.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко розповів Укрінформу, пише 24 Канал.

Що розповів Демченко про "Захід-2025"?

Речник Держприкордонслужби України зазначив, що перші колони російських військових та техніки почали прибувати до Білорусі в межах підготовки до чергових спільних навчань "Захід-2025", водночас Україна поки що не фіксує жодної безпосередньої загрози з боку Білорусі.

Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з'являється, навчання оголошено. Та кількість, яку ми зараз відстежуємо на території Білорусі саме російських сил, є досить незначна. На даний момент це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза,

– сказав він.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що як техніка, так і особовий склад Білорусі також направився в сторону Росії, оскільки навчання відбуватимуться на території двох країн.

Демченко підкреслив, що усі українські підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій.