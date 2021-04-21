Навіщо організму вітаміни та в яких продуктах їх шукати

Цей вітамін необхідний для фізичного і психічного здоров'я протягом усього життя, від самого зачаття. Вітаміном В9 називають фолієву кислоту. Часто можна почути узагальнену назву – фолати. ЦІ похідні вітаміну В9 ми отримуємо з їжі.

Назва фолієва кислота походить від латинського слова "folium", що означає лист. Зелений колір – колір життя і здоров'я! Вперше фолати були виділені з листя шпинату. По суті, вони присутні майже у всіх зелених листових овочах.

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Всі похідні вітаміну В9 відіграють велику роль в утворенні нових клітин крові. Тому їх дефіцит в організмі призводить до анемії, при якій червоних кров'яних тілець мало, або вони мають неправильну форму і не можуть виконувати свої функції.

Фолати володіють ще однією дуже важливою функцією: стимулюють утворення нуклеїнових кислот які є основою ДНК і РНК. Тому саме фолієва кислота необхідна для всіх швидкодільних тканин людини й особливо при вагітності для нормального розвитку плода. Фолієва кислота також бере участь в утворенні серотоніну і дофаміну – гормонів щастя.

Дефіцит фолатів може викликати серйозні проблеми в організмі. Такі, зокрема, як зниження імунітету, анемію, вади розвитку плода, захворювання серцево-судинної системи, новоутворення. А також проблеми з пам'яттю і концентрацією уваги, тривожний стан, безсоння, дратівливість – нездужання, з якими зараз в масовому масштабі стикаються люди. А причини цього легко виявити, досить просто проаналізувати свій раціон харчування.

Фолати відносяться до водорозчинних речовин і весь надлишок виводиться нирками. Тому ними ви не передозуєте свій раціон, якщо набирати їх з продуктів харчування. Але можна отримати їх дефіцит, якщо не вживати натуральні та свіжі продукти, що містять цей вітамін.

Вітамін B9 швидко руйнується при термічній обробці / Фото Pixabay

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Звідки організм отримує фолієву кислоту?

В першу чергу з продуктів харчування. Основне джерело – зелені листові овочі. Крім цього вони містяться в цитрусових, горіхах, зеленому горошку, сочевиці, квасолі, хлібі, печінці, деяких видах сирів і м’якому сирі. Та ще незначна кількість вітаміну В9 синтезується в самому організмі (кишковою мікрофлорою) при нормальному функціонуванні шлунково-кишкового тракту.

Головна особливість натурального вітаміну B9 – чутливість до світла і температури, як і вітаміну С. Він швидко руйнується при термічній обробці. Варіння, смаження і тушкування сильно знижують його кількість. Крім того, вітамін В9 чутливий до терміну зберігання: зелень втрачає його до 70% через кілька діб. Хронічні захворювання травної системи також порушують засвоєння фолієвої кислоти.

Багато хто при неповноцінному, незбалансованому харчуванні може не отримувати добової норми вітаміну В9. Особливо це небезпечно для вагітних жінок, у яких потреба в фолатах збільшується. Прийом фолієвої кислоти з метою профілактики вад розвитку плода для них обов'язковий.

Щоденне споживання зелених овочів (і чим свіжі, тим краще), в тому числі половини з них в сирому вигляді важлива частина нашого меню. Перш за все, велика кількість різних овочів, фруктів, бобових, горіхів і насіння дозволить вам отримати достатню кількість цієї поживної речовини.

Харчуйтеся смачно і корисно!