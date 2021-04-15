Не секрет, що вживання в їжу овочів всіх кольорів веселки для нас корисно. Це дозволяє поповнювати організм вітамінами, мінералами, клітковиною та іншими поживними речовинами та має велике значення для збереження здоров'я та профілактики захворювань.

Варто звернути особливу увагу на овочі зеленого кольору.

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Що робить зелену їжу зеленою і чому їх слід вживати?

За колір овочів і фруктів відповідають конкретні сполуки. Саме хлорофіл, пігмент в клітинах рослин, надає їм унікальний зелений колір. Напевно, ще зі школи багато хто пам'ятає про те, що за його участю відбувається фотосинтез.

Хлорофіл впливає не тільки на колір листя, але і діє позитивно на здоров'я людини. Адже за хімічною будовою формула гемоглобіну (речовини, яка забарвлює нашу кров в червоний колір), практично дорівнює формулі хлорофілу. Відмінність лише в тому, що в центрі молекули гемоглобіну розташовані атоми заліза, а в центрі хлорофілу – атоми магнію.

Зелені овочі та фрукти завдяки хлорофілу мають протизапальні властивості.

хлорофіл підсилює імунну функцію організму, прискорює фагоцитоз;

має антибактеріальну дію;

запобігає росту патогенних анаеробних бактерій і грибів в кишечнику;

зміцнює клітинні мембрани, сприяє формуванню сполучних тканин;

регулює артеріальний тиск.

Наша їжа має бути здорова і кольорова

Крім хлорофілу в зелених овочах важливе значення для здоров'я має фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К, каротиноїди (бета-каротин і лютеїн) і клітковина. Також їх цінність у наявності кальцію, важливого мінералу для опорно-рухового апарату.

Слід враховувати, що при термічній обробці водорозчинні вітаміни – фолієва кислота, вітамін С, вітаміни групи В частково руйнуються. Якщо ви хочете отримати водорозчинні вітаміни із зелених овочів, найкраще вживати їх саме в свіжому вигляді

На вміст жиророзчинних вітамінів, таких як E і K, термічна обробка впливає менше. Підвищує засвоюваність жиророзчинних вітамінів наявність в страві жиру. Щоб максимально зберегти весь спектр вітамінів краще овочі готувати на пару або варити не тривалий час.

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На жаль, зелені овочі часто не найулюбленіші серед овочів. Їх недооцінюють, ігнорують, вибирають тільки барвисті, яскраві, привабливі на вигляд плоди іншого кольору.

Щодня включайте в раціон різноманітні овочі. В тому числі городину зеленого кольору – листя салату, шпинат, капусту броколі, цибулю порей, листя буряка, кріп, петрушку, кінзу, руколу та інші.