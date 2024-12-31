Публічне СЗЧ, побиття військового, втечі за кордон і бізнес на армії: головні скандали 2024 року

Скандали вже стали невіддільною частиною українського інформаційного простору, а особливо – соцмереж. Однак вони насамперед свідчать про свідомість суспільства та рівень його небайдужості до всього, що відбувається довкола.

Події, котрі викликають надзвичайно бурхливу реакцію, є доволі різноманітними: від корупційних відкриттів до неприпустимих висловлювань, від конфліктів з військовослужбовцями й до кричущої несправедливості.

2024 рік запам'ятається чималою кількістю скандалів, зокрема і тих, котрі прогриміли на всю країну і про які говорив кожен. І мова йде про скандали у різних сферах життя. Та сьогодні ми поговоримо про головні суспільно-політичні скандали 2024 року. Якими вони були – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Операція на Курщині, вступ КНДР у війну і битва за Авдіївку: яким був 2024 рік на фронті

Гринкевичі наживалися на ЗСУ

Наприкінці 2023 року правоохоронці затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Протягом 2023 року він уклав 23 контракти з Міністерством оборони на суму 1,54 мільярда гривень, зокрема, на постачання літнього одягу та білизни для військових. Однак Гринкевич був власником будівельних компаній, тому одяг перекуповували в Туреччині за 40% коштів, отриманих від Міноборони, а 60% привласнювалися. Окрім того, придбаний одяг не відповідав стандартам якості.

Загалом жодна з компаній Гринкевича не виконала своїх зобов'язань. А 29 грудня 2023 року Ігор Гринкевич ще й спробував дати хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР для того, аби повернути майно, вилучене в його компаній.



Родина Гринкевичів / Фото з соцмереж

Одна з фірм Ігоря Гринкевича, яка фігурувала в контрактах з Міноборони, була зареєстрована на його сина Романа. На початку 2024 року стало відомо, що його нареченою на той момент була відома художниця Соня Морозюк. Зокрема, з'явилися підозри, що Гринкевич-молодший фінансував діяльність своєї нареченої з нечесно зароблених грошей.

Після того як історія набула розголосу, Міноборони розірвало усі договори з компаніями Гринкевичів. Дружина Ігоря Гринкевича Світлана звільнилася з Національного університету "Львівська Політехніка", де була заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики. Цьому передували мітинги студентів. Натомість Роман Гринкевич говорив, що нібито його родину замовили та поливають брудом.

Невдовзі й Соня Морозюк заявила, що не вийде заміж за Романа Гринкевича, що викликало шквал мемів у мережі та порівнянь з Людмилою Янукович, дружиною українського експрезидента, яка за своїм чоловіком і в Росію втікала. Пізніше Соня Морозюк намагалася вибілити свою репутацію, давши велике інтерв'ю. Однак її словам громадськість не повірила. Хоча свою художню діяльність вона продовжує і дотепер.



Морозюк оголосила про розрив з Романом Гринкевичем / Скриншот

Романа Гринкевича затримали 22 січня при спробі втечі за кордон. Бізнесмен досі залишається під вартою.



Затримання Гринкевича / Фото ДБР

Журналісти видання "Наші гроші. Львів" опублікували повний перелік майна Гринкевичів, зокрема там 18 земельних ділянок та 7 квартир. Повний перелік можна переглянути тут.

СБУ стежить за Bihus.Info

Січень був багатий на скандали, бо поки всі обговорювали Гринкевичів і Соню Морозюк, у мережі з'явилося відео, де кілька членів редакції Bihus.Info замовляють наркотичні речовини й дехто з них вживає їх на корпоративі у будинку за Києвом. Очільник проєкту Денис Бігус підтвердив, що така ситуація була, і що звільнив всіх осіб, які вживали заборонені речовини.

Та 5 лютого проєкт опублікував розслідування, у якому наші колеги-журналісти розповіли, що під час новорічної вечірки у закладі "Українське село" під Києвом за ними організував спостереження Департамент захисту національної державності СБУ, що спеціалізується на медіа. Уже наступного дня керівника СБУ Василя Малюка викликали з доповіддю щодо ситуації до Верховної Ради, а на сайті СБУ опублікували офіційну заяву, в якій повідомили, що керівника ДЗНД було звільнено ще 31 січня.

Докази стеження за редакцією / Фото Bihus.Info

Цікаво, що одним із перших відео з корпоративу редакції поширив собі народний депутат Микола Тищенко, який вирішив висловити обурення щодо того, що коять журналісти. Однак і сам Тищенко теж влип у скандал.

Тищенко і Ко проти ветерана в Дніпрі

У червні мережею розлетілося відео, на якому невідомі нападають на Дмитра "Сина" Павлова – добровольця та бійця підрозділу KRAKEN. На записі видно, що військовий гуляє з немовлям, коли до нього підходить група чоловіків у військовій формі. Потім доброволець віддає дитину жінці, а його самого скручують і валять на землю троє чоловіків.

Побиття військового у Дніпрі: дивіться відео

А цьому передувала сварка ветерана з нардепом Миколою Тищенком, який приїхав у Дніпро "закривати ботоферми та колцентри". Саме тому вже за кілька днів нардепу повідомили про підозру у справі про незаконне позбавлення волі військовослужбовця і в помешканні Тищенка відбулися обшуки. У будинку депутата виявили чимало готівки та дорогі годинники, а сам Тищенко намагався розбити свій телефон.



Обшуки в Миколи Тищенка / Фото ДБР

Того ж дня його відправили у суд для обрання запобіжного заходу, де Тищенко відзначився шедеврами красномовства, зокрема "Караван лає – собака іде". Нардепу призначили цілодобовий домашній арешт, який уже кілька разів продовжували.

Проте наприкінці року Тищенко не прибув на суд до Дніпра. Правоохоронці пояснили це тим, що могли б доставити його примусово, але депутат повідомив, що прибуде на засідання сам. Пізніше з'явилися повідомлення про нібито ішемічну хворобу серця в нардепа, хоча громадськість у такий раптовий збіг хвороби з судовим засіданням не повірила.

"Голуб капітуляції": скандальні заяви Папи Римського

У 2024 році чимало заголовків у ЗМІ були присвячені Папі Римському Франциску, проте більшість із них – не надто приємні. Глава Католицької Церкви не раз відзначався неоднозначними висловлюваннями про війну Росії проти України, але в січні цього року вперше назвав Росію агресором у щорічному посланні "Стан світу".

Та навіть попри це у березні понтифік в інтерв'ю заявив, що Україна має "визнати поразку" і підняти "білий прапор".

Я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність білого прапора та веде переговори… Треба вести діалог вчасно, знайти країну, яка може бути посередником,

– заявив тоді Франциск.

Слова глави Католицької церкви розкритикували лідери європейських держав, очільники українських церков та представники офіційного Києва.

А у серпні цього року Папа Римський засудив ухвалений Україною закон про заборону діяльності афілійованих з Росією релігійних організацій. Франциск опирався на свободу віросповідання, повністю ігноруючи роль УПЦ МП в російській агресії проти України та той факт, що свободи віросповідання немає на окупованих територіях, де переслідують священників ПЦУ, УГКЦ та інших українських релігійних організацій.

Та понтифік не зупиняється. Під час проповіді на Корсиці у грудні Папа Римський знову говорив про необхідність миру у світі й назвав українців та росіян "двоюрідними братами". Вочевидь понтифіку не дає спокою концепція "слов'янського братерства", вигадана Росією для агресії проти інших держав.

Однак цікаво, що Папа Франциск прийняв запрошення глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відвідати Україну. Ймовірно, візит Папи може відбутися наступного року.

Відродження Киви або ж що сталося з Дмитруком

Нардеп Євгеній Дмитрук може позмагатися з Миколою Тищенком в кількості скандалів у 2024 році. Хоча Дмитрук щороку фігурував у різних подіях. Наприклад, у 2023 році він був причетний до побиття військовослужбовця, що набуло розголосу лише цьогоріч. А причиною стало "перетворення" Дмитрука.

У липні цього року Дмитрук став іподияконом УПЦ МП, тому всіляко намагався захистити її від заборони, а ще вніс заставу за Павла Музичука – ієродиякона УПЦ МП, якого підозрюють у виправдовуванні російської агресії. Дмитрука настільки турбувала заборона УПЦ МП, що він навіть пропонував перейменувати День Незалежності на "день заборони православ'я".



Іподиякон-нардеп Євгеній Дмитрук / Фото з соцмереж

А ще у серпні Дмитрук різко висловився про Курську операцію ЗСУ. Нардеп заявив про нібито мародерства з боку наших військових та "глум над місцевими". Українці одразу ж пригадали, що жодного засудження росіян з боку Дмитрука останнім часом не бачили. Тоді ж знову набуло розголосу побиття військового Дмитруком, тож депутат отримав підозру від ДБР.



Скандальний допис Дмитрука / Скриншот

25 серпня стало відомо про "зникнення" депутата. Пізніше зʼясувалося, що він через Молдову втік до Великої Британії. Депутат видалив зі свого телеграм-каналу усі антиросійські дописи, які так чи інакше у нього були, і тепер активно включається на етери росіян чи проросійських пропагандистів і майже повністю повторює риторику зрадника Іллі Киви щодо України.

Валютообіг та "ринок інвалідності" у МСЕК

4 жовтня співробітники ДБР навідалися з обшуками до керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина за підозрою в незаконному збагаченні. У жінки в робочому кабінеті знайшли 100 тисяч доларів США, а також декілька підроблених медичних документів і списки "ухилянтів" з іменами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовиці працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій чиновниця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Також у власності Крупи – земельні ділянки, квартири, автівки та дорогі годинники.

Обшуки в Тетяни Крупи / Фото ДБР

Обшуки та подальше затримання Крупи тільки почали серію скандалів. Зокрема, стало відомо, що хмельницькі прокурори оформили собі фейкові інвалідності. Водночас правоохоронці навідалися до керівників МСЕК у різних регіонах країни й випадки незаконного збагачення були виявлені чи не всюди.

У результаті всіх скандалів пішов у відставку генпрокурор Андрій Костін. Основною причиною були саме випадки оформлення фальшивих інвалідностей серед прокурорів. Слідом за Костіним у відставку пішли керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.



Ексгенпрокурор Андрій Костін / Фото Getty Images

20 листопада Верховна Рада схвалила закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій уже з 1 січня 2025 року. Натомість будуть сформовані нові експертні органи.

Публічне СЗЧ Гнезділова

Навесні Верховна Рада схвалила новий закон про мобілізацію, проте встановлення термінів служби вирішили відкласти. Законопроєкт мали б представити в грудні, однак цього не сталося.

Військовослужбовець 56-ї маріупольської бригади Сергій Гнезділов, який також працював ведучим "++ подкаст" на hromadske, активно виступав за встановлення чітких термінів служби, адже сам у Збройних Силах з 2019 року. 21 вересня у своїх соцмережах Гнезділов оголосив, що пішов у СЗЧ, тобто самовільно залишив військову частину, аби привернути увагу до проблеми відсутності чітких термінів служби.



Сергій Гнезділов / Фото з соцмереж військовослужбовця

Проте Гнезділова розкритикували військовослужбовці, апелюючи до того, що СЗЧ – це те, що може нашкодити побратимам. Вчинок Гнезділова засудили й в 56-й бригаді. Хоча чимало людей підтримали військового.

Так чи інакше, але Гнезділова затримали 10 жовтня і відправили під варту, де він залишається і досі. Військовий каже, що готовий повернутися на фронт. Суд відмовився віддавати Гнезділова на поруки, хоч за словами адвокатів, бажання зробити це висловили близько 10 відомих людей. Під вартою Гнезділов залишатиметься ще щонайменше до 15 січня.



Сергій Гнезділов у залі суду / Фото "Радіо Свобода"

Стерненко проти Одеського ТЦК і Сирського

У листопаді спалахнув скандал довкола відомого блогера та волонтера Сергія Стерненка. Все почалося із того, що проросійські телеграм-канали поширили повідомлення про те, що Приморський РТЦК міста Одеси оголосив його у розшук. Натомість Стерненко опублікував документ із застосунку Резерв+, де вказано, що дані оновлено вчасно.

Стерненко одразу ж назвав це помстою. Коли ж в Приморському РТЦК відповіли, що просто здійснюють передбачену законом діяльність, а також заявили, щоб Сергій Стерненко з'явився до військкомату, оплатив штраф за порушення військового обліку та пройшов ВЛК, Стерненко опублікував новий пост. У ньому блогер звинуватив Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у намаганні помститися блогеру.

Річ у тім, що у своїх щоденних відео Стерненко багато уваги приділяє саме ситуації на фронті й особливо проблемам в окремих підрозділах чи в управлінні загалом. Наприклад, наприкінці жовтня волонтер прямо заявив про необхідність змінювати підходи, інакше нас чекає катастрофа.

Багато громадських діячів, волонтерів та військовослужбовців стали на бік Стерненка – як одного з найбільших постачальників дронів для Сил оборони. Заяву також зробили й в Сухопутних військах ЗСУ.

Збройні Сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується, зокрема, й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Водночас мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації,

– йшлося в заяві.

Та 12 листопада Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості: волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком, засновницею благодійного фонду Dignitas Любов'ю Шипович а також з правозахисницею і співзасновницею ГО "Принцип" Любов'ю Галан. Вочевидь, ця зустріч вичерпала конфлікт Стерненка та Сирського.



Зустріч Сирського з представниками громадськості / Фото зі сторінки Головнокомандувача ЗСУ

Побиття і "розп'яття" у 211-тій бригаді

16 грудня видання "Українська правда" опублікувало шокуюче розслідування, яке стосувалося 211-ї понтонно-мостової бригади. Позаяк ця бригада не бере безпосередньої участі в боях, її вважають "жирною" і тому серед особового складу підрозділу багато родинних зв'язків: служать чоловіки та дружини, батьки та сини, куми, далекі родичі. За інформацією журналістів, багато хто з них потрапив до бригади завдяки допомозі дружини комбрига Олега Побережнюка, яка працювала в ТЦК та СП.

Начальником штабу є Валерій Пастух, а командиром взводу одного з взводів першого батальйону – його син і похресник комбрига Владислав Пастух, якого звинувачують у знущаннях та вимаганні грошей від військових.

Як зазначають журналісти, Владислав Пастух погрожував бійцям переведенням у піхоту, шантажував грошима та вдавався до фізичного насильства. Зокрема, військових, які вживали алкоголь і відмовлялися платити за те, щоб стосовно них не складали протокол, він бив. Одного із солдатів він взагалі прив'язав до дерев'яного хреста. Владислава Пастуха лише перевели в іншу частину, а його батько виплатив гроші постраждалим.



Владислав Пастух "красується розп'яттям" військового / Фото УП

Олег Побережнюк також змушував бійців 211-ї бригади будувати йому будинок. Ще у 2023 році 4 бійців оформили у відрядження на Херсонщину, але насправді вони поїхали на будівництво у Хмельницькій області.

Генштаб ЗСУ одразу оголосив про початок перевірки. У Міноборони заявили, що раніше інформація про знущання з військових у цій бригаді не надходила, що може бути пов'язаним із залякуванням потерпілих.

Олега Побережнюка ухвалою суду було відправлено під варту.



Олег Побережнюк в суді / Фото Суспільного

29 грудня командира бригади затримали співробітники ДБР і доставили у Київ. Підозру оголосили й Владиславу Пастуху.

Скандали у свідомому суспільстві

У сьогоднішньому матеріалі ми зібрали найгучніші скандали року, однак їх було набагато більше. І причина цього проста – нам не байдуже. Українцям не все одно, що говорять і роблять публічні особи чи не надто публічні. Українці не терплять несправедливості, готові відстоювати свою точку зору.

Звісно, на тлі повномасштабної війни суспільство набагато чутливіше, тому часто ми занадто сильно реагуємо на певні речі. Однак саме завдяки суспільному розголосу й обуренню до Миколи Тищенка навідалися з обшуками й з місця зрушило розслідування щодо злочинів Дмитрука. Суспільна реакція на багатства пані Крупи з Хмельницького зумовила ліквідацію МСЕК. І це тільки найпростіші приклади.

Скандали є і будуть невіддільною частиною свідомого суспільства, у якому несправедливості, злочинам, неповаги до захисників немає місця. І українці найкраще це демонструють.