Публичное СОЧ, избиение военного, побеги за границу, бизнес на армии: главные скандалы 2024 года

Скандалы уже стали неотъемлемой частью украинского информационного пространства, а особенно – соцсетей. Однако они прежде всего свидетельствуют о сознании общества и уровне его неравнодушия ко всему, что происходит вокруг.

События, которые вызывают чрезвычайно бурную реакцию, довольно разнообразны: от коррупционных открытий до недопустимых высказываний, от конфликтов с военнослужащими и до вопиющей несправедливости.

2024 год запомнится большим количеством скандалов, в том числе и тех, которые прогремели на всю страну и о которых говорил каждый. И речь идет о скандалах в разных сферах жизни. Но сегодня мы поговорим о главных общественно-политических скандалах 2024 года. Какими они были – читайте в материале 24 Канала.

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Гринкевичи наживались на ВСУ

В конце 2023 года правоохранители задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. В течение 2023 года он заключил 23 контракта с Министерством обороны на сумму 1,54 миллиарда гривен, в частности, на поставку летней одежды и белья для военных. Однако Гринкевич был владельцем строительных компаний, поэтому одежду перекупали в Турции за 40% средств, полученных от Минобороны, а 60% присваивались. Кроме того, приобретенная одежда не соответствовала стандартам качества.

В общем ни одна из компаний Гринкевича не выполнила своих обязательств. А 29 декабря 2023 года Игорь Гринкевич еще и попытался дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР для того, чтобы вернуть имущество, изъятое у его компаний.



Семья Гринкевичей / Фото из соцсетей

Одна из фирм Игоря Гринкевича, которая фигурировала в контрактах с Минобороны, была зарегистрирована на его сына Романа. В начале 2024 года стало известно, что его невестой на тот момент была известная художница Соня Морозюк. В частности, появились подозрения, что Гринкевич-младший финансировал деятельность своей невесты с нечестно заработанных денег.

После того как история получила огласку, Минобороны разорвало все договоры с компаниями Гринкевичей. Жена Игоря Гринкевича Светлана уволилась из Национального университета "Львовская Политехника", где была заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики. Этому предшествовали митинги студентов. Зато Роман Гринкевич говорил, что якобы его семью заказали и поливают грязью.

Вскоре и Соня Морозюк заявила, что не выйдет замуж за Романа Гринкевича, что вызвало шквал мемов в сети и сравнений с Людмилой Янукович, женой украинского экс-президента, которая за своим мужем и в Россию бежала. Позже Соня Морозюк пыталась отбелить свою репутацию, дав большое интервью. Однако ее словам общественность не поверила. Хотя свою художественную деятельность она продолжает и до сих пор.



Морозюк объявила о разрыве с Романом Гринкевичем / Скриншот

Романа Гринкевича задержали 22 января при попытке бегства за границу. Бизнесмен до сих пор остается под стражей.



Задержание Гринкевича / Фото ГБР

Журналисты издания "Наши деньги. Львов" опубликовали полный перечень имущества Гринкевичей, в частности там 18 земельных участков и 7 квартир. Полный перечень можно посмотреть здесь.

СБУ следит за Bihus.Info

Январь был богат на скандалы, потому что пока все обсуждали Гринкевичей и Соню Морозюк, в сети появилось видео, где несколько членов редакции Bihus.Info заказывают наркотические вещества и некоторые из них употребляет их на корпоративе в доме за Киевом. Глава проекта Денис Бигус подтвердил, что такая ситуация была, и уволил всех лиц, которые употребляли запрещенные вещества.

Но 5 февраля проект опубликовал расследование, в котором наши коллеги-журналисты рассказали, что во время новогодней вечеринки в заведении "Украинское село" под Киевом за ними организовал наблюдение Департамент защиты национальной государственности СБУ, специализирующийся на медиа. Уже на следующий день руководителя СБУ Василия Малюка вызвали с докладом по ситуации в Верховную Раду, а на сайте СБУ опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что руководитель ДЗНД был уволен еще 31 января.

Доказательства слежки за редакцией / Фото Bihus.Info

Интересно, что одним из первых видео с корпоратива редакции распространил себе народный депутат Николай Тищенко, который решил выразить возмущение относительно того, что творят журналисты. Однако и сам Тищенко тоже влип в скандал.

Тищенко и Ко против ветерана в Днепре

В июне по сети разлетелось видео, на котором неизвестные нападают на Дмитрия "Сына" Павлова – добровольца и бойца подразделения KRAKEN. На записи видно, что военный гуляет с младенцем, когда к нему подходит группа мужчин в военной форме. Затем доброволец отдает ребенка женщине, а его самого скручивают и валят на землю трое мужчин.

Избиение военного в Днепре: смотрите видео

А этому предшествовала ссора ветерана с нардепом Николаем Тищенко, который приехал в Днепр "закрывать ботофермы и колл-центры". Именно поэтому уже через несколько дней нардепу сообщили о подозрении по делу о незаконном лишении свободы военнослужащего и в доме Тищенко прошли обыски. В доме депутата обнаружили немало наличных и дорогие часы, а сам Тищенко пытался разбить свой телефон.



Обыски у Николая Тищенко / Фото ГБР

В тот же день его отправили в суд для избрания меры пресечения, где Тищенко отличился шедеврами красноречия, в частности "Караван лает – собака идет". Нардепу назначили круглосуточный домашний арест, который уже несколько раз продлевали.

Однако в конце года Тищенко не прибыл на суд в Днепр. Правоохранители объяснили это тем, что могли бы доставить его принудительно, но депутат сообщил, что прибудет на заседание сам. Позже появились сообщения о якобы ишемической болезни сердца у нардепа, хотя общественность в такое внезапное совпадение болезни с судебным заседанием не поверила.

"Голубь капитуляции": скандальные заявления Папы Римского

В 2024 году немало заголовков в СМИ были посвящены Папе Римскому Франциску, однако большинство из них – не слишком приятные. Глава Католической Церкви не раз отмечался неоднозначными высказываниями о войне России против Украины, но в январе этого года впервые назвал Россию агрессором в ежегодном послании "Состояние мира".

Но даже несмотря на это в марте понтифик в интервью заявил, что Украина должна "признать поражение" и поднять "белый флаг".

Я считаю, что сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры... Надо вести диалог вовремя, найти страну, которая может быть посредником,

– заявил тогда Франциск.

Слова главы Католической церкви раскритиковали лидеры европейских государств, руководители украинских церквей и представители официального Киева.

А в августе этого года Папа Римский осудил принятый Украиной закон о запрете деятельности аффилированных с Россией религиозных организаций. Франциск опирался на свободу вероисповедания, полностью игнорируя роль УПЦ МП в российской агрессии против Украины и тот факт, что свободы вероисповедания нет на оккупированных территориях, где преследуют священников ПЦУ, УГКЦ и других украинских религиозных организаций.

Но понтифик не останавливается. Во время проповеди на Корсике в декабре Папа Римский снова говорил о необходимости мира в мире и назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями". Очевидно понтифику не дает покоя концепция "славянского братства", придуманная Россией для агрессии против других государств.

Однако интересно, что Папа Франциск принял приглашение главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава посетить Украину. Вероятно, визит Папы может состояться в следующем году.

Возрождение Кивы или же что произошло с Дмитруком

Нардеп Евгений Дмитрук может посоревноваться с Николаем Тищенко в количестве скандалов в 2024 году. Хотя Дмитрук ежегодно фигурировал в различных событиях. Например, в 2023 году он был причастен к избиению военнослужащего, что получило огласку только в этом году. А причиной стало "преобразование" Дмитрука.

В июле этого года Дмитрук стал иподиаконом УПЦ МП, поэтому всячески пытался защитить ее от запрета, а еще внес залог за Павла Музычука – иеродиакона УПЦ МП, которого подозревают в оправдании российской агрессии. Дмитрука настолько беспокоил запрет УПЦ МП, что он даже предлагал переименовать День Независимости на "день запрета православия".



Иподиакон-нардеп Евгений Дмитрук / Фото из соцсетей

А еще в августе Дмитрук резко высказался о Курской операции ВСУ. Нардеп заявил о якобы мародерстве со стороны наших военных и "глумлении над местными". Украинцы сразу же вспомнили, что никакого осуждения россиян со стороны Дмитрука в последнее время не видели. Тогда же снова получило огласку избиение военного Дмитруком, поэтому депутат получил подозрение от ГБР.



Скандальное сообщение Дмитрука / Скриншот

25 августа стало известно об "исчезновении" депутата. Позже выяснилось, что он через Молдову сбежал в Великобританию. Депутат удалил из своего телеграм-канала все антироссийские сообщения, которые так или иначе у него были, и теперь активно включается на эфиры россиян или пророссийских пропагандистов и почти полностью повторяет риторику предателя Ильи Кивы относительно Украины.

Валютооборот и "рынок инвалидности" в МСЭК

4 октября сотрудники ГБР наведались с обысками к руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе и ее сыну по подозрению в незаконном обогащении. У женщины в рабочем кабинете нашли 100 тысяч долларов США, а также несколько поддельных медицинских документов и списки "уклонистов" с именами и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновницы работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов США, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, брендовые украшения и драгоценности. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с половиной миллиона долларов через окно. Также в собственности Крупы – земельные участки, квартиры, машины и дорогие часы.

Обыски у Татьяны Крупы / Фото ГБР

Обыски и последующее задержание Крупы только начали серию скандалов. В частности, стало известно, что хмельницкие прокуроры оформили себе фейковые инвалидности. В то же время правоохранители наведались к руководителям МСЭК в разных регионах страны и случаи незаконного обогащения были обнаружены едва ли не везде.

В результате всех скандалов ушел в отставку генпрокурор Андрей Костин. Основной причиной были именно случаи оформления фальшивых инвалидностей среди прокуроров. Вслед за Костиным в отставку ушли руководители Запорожской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.



Экс-генпрокурор Андрей Костин / Фото Getty Images

20 ноября Верховная Рада приняла закон, который предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий уже с 1 января 2025 года. Вместо этого будут сформированы новые экспертные органы.

Публичное СОЧ Гнездилова

Весной Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации, однако установление сроков службы решили отложить. Законопроект должны были представить в декабре, однако этого не произошло.

Военнослужащий 56-й мариупольской бригады Сергей Гнездилов, который также работал ведущим "++ подкаст" на hromadske, активно выступал за установление четких сроков службы, ведь сам в Вооруженных Силах с 2019 года. 21 сентября в своих соцсетях Гнездилов объявил, что ушел в СОЧ, то есть самовольно оставил воинскую часть, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия четких сроков службы.



Сергей Гнездилов / Фото из соцсетей военнослужащего

Однако Гнездилова раскритиковали военнослужащие, апеллируя к тому, что СОЧ – это то, что может навредить собратьям. Поступок Гнездилова осудили и в 56-й бригаде. Хотя немало людей поддержали военного.

Так или иначе, но Гнездилова задержали 10 октября и отправили под стражу, где он остается до сих пор. Военный говорит, что готов вернуться на фронт. Суд отказался отдавать Гнездилова на поруки, хотя по словам адвокатов, желание сделать это выразили около 10 известных людей. Под стражей Гнездилов будет оставаться еще как минимум до 15 января.



Сергей Гнездилов в зале суда / Фото "Радио Свобода"

Стерненко против Одесского ТЦК и Сырского

В ноябре вспыхнул скандал вокруг известного блогера и волонтера Сергея Стерненко. Все началось с того, что пророссийские телеграм-каналы распространили сообщение о том, что Приморский РТЦК города Одессы объявил его в розыск. В свою очередь Стерненко опубликовал документ из приложения Резерв+, где указано, что данные обновлены вовремя.

Стерненко сразу же назвал это местью. Когда же в Приморском РТЦК ответили, что просто осуществляют предусмотренную законом деятельность, а также заявили, чтобы Сергей Стерненко явился в военкомат, оплатил штраф за нарушение воинского учета и прошел ВВК, Стерненко опубликовал новый пост. В нем блогер обвинил Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в попытке отомстить блогеру.

Дело в том, что в своих ежедневных видео Стерненко много внимания уделяет именно ситуации на фронте и особенно проблемам в отдельных подразделениях или в управлении в целом. Например, в конце октября волонтер прямо заявил о необходимости менять подходы, иначе нас ждет катастрофа.

Многие общественные деятели, волонтеры и военнослужащие стали на сторону Стерненко – как одного из крупнейших поставщиков дронов для Сил обороны. Заявление также сделали и в Сухопутных войсках ВСУ.

Вооруженные Силы Украины высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов. В условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, такая помощь является жизненно необходимой, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. Это касается, в частности, и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. В то же время мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации,

– говорилось в заявлении.

И 12 ноября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с представителями общественности: волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко, основательницей благотворительного фонда Dignitas Любовью Шипович, а также с правозащитницей и соучредителем ОО "Принцип" Любовью Галан. Очевидно, эта встреча исчерпала конфликт Стерненко и Сырского.



Встреча Сырского с представителями общественности / Фото со страницы Главнокомандующего ВСУ

Избиение и "распятие" в 211-й бригаде

16 декабря издание "Украинская правда" опубликовало шокирующее расследование, которое касалось 211-й понтонно-мостовой бригады. Так как эта бригада не принимает непосредственного участия в боях, ее считают "жирной" и поэтому среди личного состава подразделения много родственных связей: служат мужья и жены, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники. По информации журналистов, многие из них попали в бригаду благодаря помощи жены комбрига Олега Побережнюка, которая работала в ТЦК и СП.

Начальником штаба является Валерий Пастух, а командиром взвода одного из взводов первого батальона – его сын и крестник комбрига Владислав Пастух, которого обвиняют в издевательствах и вымогательстве денег от военных.

Как отмечают журналисты, Владислав Пастух угрожал бойцам переводом в пехоту, шантажировал деньгами и прибегал к физическому насилию. В частности, военных, которые употребляли алкоголь и отказывались платить за то, чтобы в отношении них не составляли протокол, он бил. Одного из солдат он вообще привязал к деревянному кресту. Владислава Пастуха только перевели в другую часть, а его отец выплатил деньги пострадавшим.



Владислав Пастух "красуется распятием" военного / Фото УП

Олег Побережнюк также заставлял бойцов 211-й бригады строить ему дом. Еще в 2023 году 4 бойцов оформили в командировку на Херсонщину, но на самом деле они поехали на строительство в Хмельницкой области.

Генштаб ВСУ сразу объявил о начале проверки. В Минобороны заявили, что ранее информация об издевательствах над военными в этой бригаде не поступала, что может быть связано с запугиванием пострадавших.

Олег Побережнюк постановлением суда был отправлен под стражу.



Олег Побережнюк в суде / Фото Суспильного

29 декабря командира бригады задержали сотрудники ГБР и доставили в Киев. Подозрение объявили и Владиславу Пастуху.

Скандалы в сознательном обществе

В сегодняшнем материале мы собрали самые громкие скандалы года, однако их было гораздо больше. И причина этого проста – нам не безразлично. Украинцам не все равно, что говорят и делают публичные лица или не слишком публичные. Украинцы не терпят несправедливости, готовы отстаивать свою точку зрения.

Конечно, на фоне полномасштабной войны общество гораздо чувствительнее, поэтому часто мы слишком сильно реагируем на определенные вещи. Однако именно благодаря общественной огласке и возмущению к Николаю Тищенко наведались с обысками и с места сдвинулось расследование преступлений Дмитрука. Общественная реакция на богатства госпожи Крупы из Хмельницкого обусловила ликвидацию МСЭК. И это только самые простые примеры.

Скандалы есть и будут неотъемлемой частью сознательного общества, в котором несправедливости, преступлениям, неуважению к защитникам нет места. И украинцы лучше всего это демонстрируют.