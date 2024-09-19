Експрацівник СБУ назвав головний наслідок атаки по складу у Торопці

У ніч на 18 вересня відбулася масштабна атака безпілотників на військовий склад у Торопці. Там зберігалася величезна кількість боєприпасів та балістичних ракет.

На складі могло бути знищено до 15% запасу ракет, тож втрати зброї для Росії є дуже масштабними. Однак Україна досягнула й іншого важливого результату. Детальніше про нього 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Україна виграла час

На складі у Торопці могло зберігатися від 30 тисяч тонн боєприпасів різного зразка, починаючи від артилерійських снарядів і закінчуючи балістичними ракетами.

Українська інфраструктура отримала певний часовий люфт, фору в часі, аби не бути атакованою вже у жовтні. Навіть за кращого сценарію для росіян, якщо вони накопичать ракети, то, наприклад, зможуть атакувати аж у жовтні чи грудні. Масштаби не будуть такими, як вони планували,

– зауважив Іван Ступак.

Фактично завдяки потужним ударам по складу у Торопці Україні вдалося виграти чи не найважливіше – час. Звісно, це не убезпечить українську критичну та цивільну інфраструктуру надовго, безумовно, у росіян є й інші склади зброї. Однак це серйозна можливість підготуватися до майбутніх ударів ворога.

"Були повідомлення, що на цьому складі зберігалося до 10 "Кинджалів", тобто ракети, якими атакують пріоритетні об'єкти. Серед знищеного також є авіабомби, артснаряди, запаси до "Іскандерів", північнокорейські KN-23 – велика номенклатура", – наголосив Ступак.

Тож фінансова шкода для Росії також є чималою. Адже вся зброя на складі вже була придбана або вироблена й доставлена на місце. Відповідно росіянам доведеться або наново виготовляти ракети та снаряди, або знову закупляти їх у Північної Кореї чи Ірану. З огляду на серйозні проблеми у фінансовому секторі Росії, такі витрати є напрочуд невчасними.

"Я впевнений, що зараз у російському мінфіні сидять якісь клерки, які вже починають перекроювати бюджет, аби десь взяти додаткові кошти для купівлі зброї, що знищили через удар", – підкреслив експрацівник СБУ.

Реакція чиновників на атаку

Цікавою є й реакція місцевої влади на приліт по Торопцю. На тлі величезної пожежі та безперервних звуків детонації чиновник російський чиновник заявив: "в Торопце сістєма ПВО отработала, бєзпілотнікі збілі". А вогонь, мовляв, спричинений падіннями уламків.

Виглядало це напрочуд комічно, адже наслідки атаки є такими масштабними, що їх видно навіть з космосу. А сейсмологи після удару взагалі зафіксували землетрус магнітудою до 3 балів.

Місцеві чиновники чудово розуміють правила гри. Якщо ти говоритимеш так, як тебе навчили попередньо, все в тебе буде нормально. А якщо ти визнаєш, що був приліт, то до кінця дня ризикуєш отримати підозру у вчиненні злочину за статтею по дискредитації російської армії,

– пояснив Ступак.

Якщо у Москві заявляють, що нічого не було, а на місці влада стверджує протилежне, то це завершиться плачевними наслідками для того, хто не підтримав офіційну брехню Кремля.