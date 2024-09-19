Экс-сотрудник СБУ назвал главное последствие атаки по складу в Торопце

В ночь на 18 сентября состоялась масштабная атака беспилотников на военный склад в Торопце. Там хранилось огромное количество боеприпасов и баллистических ракет.

На складе могло быть уничтожено до 15% запаса ракет, поэтому потери оружия для России являются очень масштабными. Однако Украина достигла и другого важного результата. Подробнее о нем 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Украина выиграла время

На складе в Торопце могло храниться от 30 тысяч тонн боеприпасов различного образца, начиная от артиллерийских снарядов и заканчивая баллистическими ракетами.

Украинская инфраструктура получила определенный временной люфт, фору во времени, чтобы не быть атакованной уже в октябре. Даже при лучшем сценарии для россиян, если они накопят ракеты, то, например, смогут атаковать только в октябре или декабре. Масштабы не будут такими, как они планировали,

– отметил Иван Ступак.

Фактически благодаря мощным ударам по складу в Торопце Украине удалось выиграть едва ли не самое важное – время. Конечно, это не обезопасит украинскую критическую и гражданскую инфраструктуру надолго, безусловно, у россиян есть и другие склады оружия. Однако это серьезная возможность подготовиться к будущим ударам врага.

"Были сообщения, что на этом складе хранилось до 10 "Кинжалов", то есть ракеты, которыми атакуют приоритетные объекты. Среди уничтоженного также есть авиабомбы, артснаряды, запасы к "Искандерам", северокорейские KN-23 – большая номенклатура", – подчеркнул Ступак.

Поэтому финансовый ущерб для России также является немалым. Ведь все оружие на складе уже было приобретено или произведено и доставлено на место. Соответственно россиянам придется или заново изготавливать ракеты и снаряды, или снова закупать их у Северной Кореи или Ирана. Учитывая серьезные проблемы в финансовом секторе России, такие расходы являются удивительно несвоевременными.

"Я уверен, что сейчас в российском минфине сидят какие-то клерки, которые уже начинают перекраивать бюджет, чтобы где-то взять дополнительные средства для покупки оружия, что уничтожили из-за удара", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Реакция чиновников на атаку

Интересна и реакция местных властей на прилет по Торопцу. На фоне огромного пожара и непрерывных звуков детонации чиновник российский чиновник заявил: "в Торопце система ПВО отработала, беспилотники сбили". А огонь, мол, вызван падениями обломков.

Выглядело это удивительно комично, ведь последствия атаки являются такими масштабными, что их видно даже из космоса. А сейсмологи после удара вообще зафиксировали землетрясение магнитудой до 3 баллов.

Местные чиновники прекрасно понимают правила игры. Если ты будешь говорить так, как тебя научили предварительно, все у тебя будет нормально. А если ты признаешь, что был прилет, то до конца дня рискуешь получить подозрение в совершении преступления по статье по дискредитации российской армии,

– объяснил Ступак.

Если в Москве заявляют, что ничего не было, а на месте власти утверждают обратное, то это завершится плачевными последствиями для того, кто не поддержал официальную ложь Кремля.