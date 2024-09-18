Склад атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО, хотя есть предположение, что ударить по военному объекту могли не только дронами. Сколько российского оружия было уничтожено в результате атаки, 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Значительное количество российских запасов взлетело в воздух

На военном складе в Торопце, Тверская область, могли храниться ракеты для комплексов "Искандер" и "Точка-У", северокорейские ракеты KN-23, а также управляемые авиационные бомбы.

Было зафиксировано землетрясение до 3 баллов, а это подрыв примерно до 30 килотонн взрывчатки. В эквиваленте это около 30 тысяч тонн. Это стратегические склады, построены в 2018 году. Несколько лет они создавали подземные бункеры, и как говорил тогдашний заместитель министра обороны, они выдержат ядерный взрыв,

– отметил Роман Свитан.

Возможно, он и был прав – ядерный взрыв бункеры выдержат, однако неядерный – не выдержали. Учитывая украинские возможности, это была комбинированная атака – не только беспилотниками. Хотя и они могли нанести серьезные поражения по наземным частям склада.

"Наземные части в основном использовать в режиме транзитного склада: вероятнее всего, выгружался определенный боезапас, который должен был идти на линию фронта. Конечно, передвижения этих боеприпасов увидели сверху. На бункеры клали большое количество ракет типа KN-23, "Искандеров", С-300/С-400. Практически это вся баллистика", – подчеркнул полковник запаса.

По мнению Свитана, для большего успеха украинские спецслужбы могли использовать противобункерные ракеты. Например, украинскую баллистическую ракету "Гром" или же реактивный дрон "Паляница".

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"Все Силы обороны Украины прекрасно выполнили задание. Если там было 30 тысяч тонн боеприпасов, то значительная часть "армейского запаса" россиян поднялась в воздух. Можно говорить о минимум 10 – 15% запаса по меньшей мере ракет, потому что не понятно до конца, что было в подземных бункерах", – отметил военный эксперт.

Есть предположение, что там хранились авиационные бомбы. К слову, интересно отметить, что склад в Торопце был под защитой охранного комплекса Мурена 1 СВ, который стоит 211,6 миллиона долларов.