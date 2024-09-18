В среду вечером, 18 сентября, вышло очередное обращение главы нашего государства к народу. Начал речь президент со взрывов в российском городе Торопец, где расположен склад с оружием, в частности с боеприпасами.

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Дальнобойность в действии

По словам Зеленского, работа украинских защитников существенно ослабляет врага. Он поблагодарил всех, кто был привлечен к операции: Службу безопасности Украины, ГУР Минобороны и Силы специальных операций.

Хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую, дальнобойность. Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России.

Ситуация на фронте

Президент констатировал, что за день прослушал два доклада Главнокомандующего Александра Сырского. Они касались всех направлений боевых действий, а также обороны, наступательных шагов ВСУ.

Также Сырский доложил об изменениях ситуации в Курской области России, как отметил Владимир Зеленский. Очевидно, речь идет о контрнаступлении российских войск, которое удалось остановить.

Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов. Максимальное внимание и направлениям на Харьковщине и Донетчине – всему нашему Востоку. Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением. Это касается и оружия, и личного состава.

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