Ее стоимость составляет 211,6 миллиона долларов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Чем "защищали" склад БК в Торопце

На складе боеприпасов в Торопце Тверской области, где произошел крупный пожар после атаки беспилотников, был установлен охранный комплекс Мурена 1 СВ.

Он стоит 211,6 миллиона рублей. Интересным является то, что он оборудован функцией защиты от дронов.

Из документации выяснилось, что систему закупили осенью 2020 года по заказу Министерства обороны России. В стоимость сделки входила поставка установки и пусконаладочные работы.

Информация о поставщике остается неизвестной, поскольку аукцион проводился в закрытом режиме.

На сайте производителя указано, что комплекс Мурена 1 СВ предназначен для круглосуточной защиты территорий, зданий и режимных объектов. Система имеет функции обнаружения и сопровождения малых низколетящих беспилотников, а максимальное расстояние для их обнаружения и нейтрализации составляет 2 километра.

Заметим, что по мнению Defence Express, удар беспилотников ВСУ по складу БК в Торопце может войти в историю. Удар был такой силы, что вызвал землетрясение.