Її вартість складає 211,6 мільйона доларів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Чим "захищали" склад БК у Торопці

На складі боєприпасів у Торопці Тверської області, де сталася велика пожежа після атаки безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ.

Він коштує 211,6 мільйона рублів. Цікавим є те, що він обладнаний функцією захисту від дронів.

З документації з'ясувалося, що систему закупили восени 2020 року за замовленням Міністерства оборони Росії. У вартість угоди входило постачання установки та пусконалагоджувальні роботи.

Інформація про постачальника залишається невідомою, оскільки аукціон проводився в закритому режимі.

На сайті виробника зазначено, що комплекс Мурена 1 СВ призначений для цілодобового захисту територій, будівель і режимних об'єктів. Система має функції виявлення та супроводу малих низьколетючих безпілотників, а максимальна відстань для їх виявлення та нейтралізації становить 2 кілометри.

Зауважимо, що на думку Defence Express, удар безпілотників ЗСУ по складу БК в Торопці може увійти в історію. Удар був такої сили, що спричинив землетрус.