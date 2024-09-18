На опублікованих "Радіо Свободою" кадрах видно надзвичайно сильне задимлення. Знімки військової частини у Торопці зроблені 16 та 18 вересня відповідно.

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Як палає склад боєприпасів у Торопцях

У Торопці розташований 107 арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії.

Знімок за 18 вересня, де видно масштабне задимлення, зроблений об 11:30 за київським часом. Наслідки атаки по військовій частині масштабні – місцева влада навіть оголосила евакуацію населення.

На складі зберігали приблизно 30 тисяч тонн різного типу боєприпасів.

Там була і номенклатура боєприпасів для РСЗВ балістичні ракети, за деякими даними і північнокорейські KN-23, а також зенітно-керовані ракети для С-300/С-400. Тому й вибух був достатньо потужним. Було знищено велику кількість засобів ураження, які використовують проти України,

– зазначив Олександр Коваленко.

Детонація усієї цієї зброї була настільки сильною, що, ймовірно, спровокувала землетрус біля Торопця. Було зафіксовано сейсмічну активність магнітудою 2,8.

Супутникові знімки складу боєприпасів у Торопцях: дивіться відео