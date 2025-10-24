Операція тривала тиждень: у 92 ОШБр вразили історією про незвичну евакуацію бійців

Українські захисники активно застосовують наземні роботизовані комплекси. Зокрема, для мінування, доставки боєкомплекту, а також евакуації бійців.

Зокрема, з їхньою допомогою наші військові провели операції з евакуації, яка тривала тиждень. Про це в ефірі 24 Каналу розповів рекрутер 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Віталій Лисенко.

Як проходила операція?

Віталій Лисенко зазначив, що наземні роботизовані комплекси стали невід'ємною річчю на фронті. Ці системи допомагають нашим військовим виконувати низку важливих завдань. Головне – це допомога у проведенні евакуації бійців. Особливо в умовах, коли окупанти постійно випускають FPV-дрони та інші БпЛА.

Зайти, заїхати, як це було раніше, на машині, на будь-якому іншому транспорті стає майже неможливо. Тому що по вас одразу прилітає. Наземними дронами, коли ще й дистанційно ними керують, ви просто прибираєте ризик для того, щоб були якісь зайві поранення, взагалі ризик для особового складу,

– підкреслив він.

Декілька місяців тому бійці провели операцію з евакуації на Харківському напрямку за допомогою наземних роботизованих комплексів. Від вибуху ворожого FPV-дрона поранило двох розвідників, які якраз заходили на позицію замінювати інших хлопців. Оператори почали їх евакуювати.

Це була вже друга спроба. Тому що під час першої, на жаль, ми втратили один із наших наземних дронів. Там були дуже напружені бої. До цього ще інший підрозділ намагався евакуювати хлопців, але в них, на жаль, також нічого не вийшло. Лише за тиждень, коли хлопців вдалося відтягнути трохи ближче до дружніх позицій, нам вдалося їх забрати,

– пояснив рекрутер.

Є інші проблеми, які виникають під час роботи. Тоді була злива, мряка, а така погода впливає на зв'язок. Був ризик втратити керування дроном. Вдруге операція пройшла успішно. Обох військових вдалося евакувати. Таких операцій стає все більше.

Наприклад, ця евакуація була зроблена на дроні українського виробництва TerMIT. Він працює не на двигуні, а на електриці. Тому його дуже складно побачити на відміну від автівки. Це набагато краще для безпеки взагалі всіх: і операторів, і піхоти, і будь-кого, хто на позиціях, до кого ця допомога їде,

– додав Лисенко.

Зауважимо, що у 92 ОШБр триває збір на розвідувальний комплекс українського виробництва – це дрон Mini Shark. Він потрібен для того, щоб виявляти ворожу артилерію, ворожі штаби, будь-які цінні об'єкти на дуже великій дистанції. У ньому захищений зв'язок. Долучитися можна за посиланням.

Це сучасний комплекс, який допомагає нашим засобам ураження бачити ворожі цілі і потім їх уражати. Тому що це рятує життя і піхотинців, і всіх інших, по кому ці ворожі цілі могли працювати або завдавати будь-якої шкоди. Тому це дуже важлива річ. Будемо вам вдячні, якщо ви закинете 5, 10, 50 гривень. Маленьких донатів немає,

– наголосив рекрутер 92 ОШБр.

Чому наземні роботизовані комплекси важливі?