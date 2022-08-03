Вимагав хабарі під час блокади портів: на Одещині ДБР затримали начальника митного посту

Начальник митного посту на Одещині намагався нажитися на глобальній продовольчій кризі та неможливості України експортувати зерно морем під час блокади портів. Зловмисника викрило ДБР.

Посадовець вимагав хабарі від брокерів, які вивозили зерно сушею в умовах воєнного стану. Уточнюється, що мовиться про начальника митного посту "Рені".

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ДБР викрило хабарника на гарячому

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника митного посту "Рені", що підпорядковується Одеській митниці. Він вимагав від брокерів фіксовані суми хабарів за оформлення документів на експорт зернових культур, який є критично важливим для України в умовах воєнного стану й загалом для світу у контексті глобальної продовольчої кризи.

Зловмисник встановив "таксу" на кожну фуру та видачу спеціальних сертифікатів про походження товарів на кожне авто. Правоохоронцям вдалось піймати хабарника на гарячому, коли він отримував понад 150 тисяч гривень від одного з брокерів за безперешкодне оформлення авто із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів, які дозволяють експорт українського продовольства.

До слова, наразі розв'язується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Горе-начальнику митного посту загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

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