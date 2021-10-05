Назвав себе особистим бранцем Путіна: Саакашвілі написав листа Зеленському

Міхеіл Саакашвілі написав листа Володимиру Зеленському. У ньому третій президент Грузії назвав себе "фактично особистим в'язнем Путіна".

У зверненні Саакашвілі також заявив, що цінує громадянство України. Лист політик опублікував на своїй сторінці в фейсбуці 5 жовтня.

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Сакашвілі написав листа Зеленському

У листі політик заявив, що "глибоко зворушений" словами і відгуком Володимира Зеленського щодо "незаконного арешту та ув'язнення у Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто в світі".

Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії,

– заявив Саакашвілі.

Пояснив, що "більше за життя" любить Грузію, але й дуже любить Україну: "Мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок в історичні зміни та реформи, які ви проводите".

Коротко про ув'язнення Міхеіла Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі повернувся в Грузію. Там його 1 жовтня 2021 року арештували. Причиною слугували кримінальні справи, які відкриті проти нього у країні.

Зокрема щодо побиття депутата Гелашвілі та вбивства співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Йому раніше заочно винесли вирок – 6 років ув'язнення.

Помилувати його може президентка країни. Однак Саломе Зурабішвілі заявила, що цього ніколи не буде.

Сам Саакашвілі 1 жовтня оголосив голодування. 5 жовтня заявив, що голодуватиме доти, поки його і затриманих через нього людей не звільнять. Такою є умова політика.

До речі, разом з Саакашвілі арештували власника квартири, у якій він перебував на той момент.

Текст публікації Міхеіла Саакашвілі:

Лист Михайла Саакашвілі Президенту Зеленському:

Шановний Володимире Олександровичу,

Глибоко зворушений вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення у Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто в світі.

Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите. Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії.

З повагою, Михайло Саакашвілі.