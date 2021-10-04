Захисник повідомив, що це рішення суду є абсолютно політичним. Окрім того, у ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що Цомай начебто сам потайки перевозив Саакашвілі у своєму автомобілі.

Зауважте Під в'язницею, де перебуває Саакашвілі, відбулась акція на підтримку політика: відео мітингу

Напередодні Цомаю оголосили звинувачення

Цомай – власник квартири, у якій затримали Саакашвілі. Помешкання розташоване у Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

Грузинська прокуратура 3 жовтня оголосила Цомаю обвинувачення.

Чоловікові інкримінують приховування злочинів.

За даними прокуратури, він знав, що Саакашвілі розшукують правоохоронні органи Грузії та все одно надав йому свою квартиру.

Затримання Саакашвілі у Грузії: головне

Саакашвілі повідомив, що повернувся у Грузію 1 жовтня. Того ж дня політика затримали. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

У СІЗО Саакашвілі оголосив голодування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб повернути Саакашвілі.

За словами українського лідера, "усі інституції, зокрема МЗС і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими урядами, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися".

Допис з телеграму "Sputnik Грузия"

Суд заарештував власника квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі, Елгуджа Цомая заарештували на період слідства.

Адвокат Бека Басилая назвав рішення "абсолютно політичним",

Тим часом, ЗМІ активно обговорюють версію, що Цомай не тільки надав свою квартиру Саакашвілі, але і сам таємно перевозив його в своєму автомобілі.