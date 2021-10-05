Саакашвілі має намір голодувати доти, поки його і затриманих через нього людей не звільнять. Такою є умова експрезидента, яку зачитав адвокатом Саакашвілі Ніка Гварамія з листа ув'язненого.
До теми Звинувачення визнають лише Грузія та Росія, – Ясько про затримання Саакашвілі
"Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви (громадяни Грузії – 24 канал) знали, що я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені", – зазначено у листі.
Також він не хоче допомоги медиків. Відмовиться від неї навіть у тому разі, якщо стан здоров'я погіршиться.
Голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя,
– наголосив Саакашвілі.
Мовляв, у такий спосіб він готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і навіть померти.
Арешт Саакашвілі: коротко
- Його затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року, коли політик повернувся на Батьківщину.
- Перед цим опублікував відео грузинською мовою та сказав, що повернувся, аби взяти участь у виборах.
- Він готувався, що таке може трапитись. Напередодні записав відео з "слугою народу" Лізою Ясько – пара оголосила про стосунки. Вони домовились опублікувати це відео, якщо Саакашвілі затримають.
- За інформацією прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, Саакашвілі заочно засуджений у справах про побиття депутата Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- Саакашвілі винесли вирок – 6 років ув'язнення.