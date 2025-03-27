Письменник, публіцист й громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що на переговорах зі США Лавров та Дмітрієв влаштували розборки на підвищених тонах. Така ворожість між двома російськими високопосадовцями має підстави.

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Путіна також поміняють

Громадський діяч пояснив, що відсутність на перемовинах в Ер-Ріяді 24 березня Лаврова та Дмітрієва була зумовлена не тим, що вони знову могли б влаштувати сварку.

Кремль відправив до Ер-Ріяду технічну делегацію (на чолі з сенатором з міжнародних справ Григорієм Карасіним та радником директора ФСБ Сєргєєм Бєсєдой – 24 Канал), щоб імітувати, що він рухається до миру, але при цьому до нього не просунутись.

Ця група "збитих льотчиків" та "почесних пенсіонерів" не могла ухвалити рішення на переговорах,

– наголосив публіцист.

Водночас Сєргєю Лаврову зараз шукають заміну. Після того як він піде з посади міністра закордонних справ, йому, як вважає Мурзагулов, знайдуть нове місце роботи – послом в якійсь дружній Росії країні.

На нього повісять усі жахи, що були у виконанні російської так званої дипломатії в останні кілька років. А потім росіяни намагатимуться розмовляти по-людськи з США та іншими країнами. Це має робити інша людина, а не та, що у всіх асоціюється з хамством та брехнею,

– впевнений він.

Одним з кандидатів на посаду нового очільника МЗС Росії є саме Кіріл Дмітрієв, який швидко просувається по кар'єрних сходах. В російських ліберальних колах, як зазначив громадський діяч, обговорюють, який Дмітрієв "гарний", що треба до нього звернутися, щоб він попросив Путіна випустити політичних в'язнів. До речі, Дмітрієв, за словами письменника, завжди загравав з російськими лібералами.

Якщо у проміжний період главою МЗС буде така людина як Дмітрієв, це не катастрофа. Багато режимів спочатку через напівмерзотників та напівманіаків приходили до оздоровлення. Тому що він краще, ніж мерзотник та маніяк абсолютний, яким є Путін,

– підкреслив Ростислав Мурзагулов.

Він відзначив, що Путіна також поміняють, і це відбудеться доволі швидко. Очільник Кремля перестав виконувати функцію арбітра, яка дозволяла йому триматися всі 25 років при владі. Через це Путіна перестали слухатися.

Раніше Сєргєй Лавров звинуватив західні країни в "сатанізмі", зазначивши, що вони вже ні в кого не вірять, "крім сатани". А також, за словами очільника російського МЗС, Захід проводить цілеспрямовану політику, яка ставить під загрозу існування Організацію з безпеки та співробітництва в Європі. Він додав, що врятувати ж її може тільки консенсус.