Не Донбас: Буданов розкрив, про який регіон мріють росіяни
27 грудня, 17:40
1

Не Донбас: Буданов розкрив, про який регіон мріють росіяни

Ірина Чеботнікова

Кирило Буданов перелічив області, які Росія прагне захопити. За його словами, це не тільки Донецька.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

 

Які області хочуть захопити росіяни у 2026 році?

Розвідник окреслив цілі загарбників на 2026 рік.

Завдання 2026 року – це Донбас і Запорізька область. Запоріжжя – це їхня мрія, 
– заявив Кирило Буданов. 

Очільник ГУР наголосив, що окупанти ніколи і не приховували, які саме регіони хочуть загарбати. 

"Вони чітко окреслені в їхньому військовому плануванні. Це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях", – сказав він. 

І деталізував: це основні завдання ворога. Але також росіяни хочуть збільшити розмір санітарних (буферних) зон вздовж кордону.