Не Донбас: Буданов розкрив, про який регіон мріють росіяни

Кирило Буданов перелічив області, які Росія прагне захопити. За його словами, це не тільки Донецька.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Які області хочуть захопити росіяни у 2026 році?

Розвідник окреслив цілі загарбників на 2026 рік.

Завдання 2026 року – це Донбас і Запорізька область. Запоріжжя – це їхня мрія,

– заявив Кирило Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що окупанти ніколи і не приховували, які саме регіони хочуть загарбати.

"Вони чітко окреслені в їхньому військовому плануванні. Це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях", – сказав він.

І деталізував: це основні завдання ворога. Але також росіяни хочуть збільшити розмір санітарних (буферних) зон вздовж кордону.