Одна из целей на 2026 год: Буданов раскрыл, о каком регионе мечтают россияне

Кирилл Буданов перечислил области, которые Россия стремится захватить. По его словам, это не только Донецкая.

Какие области хотят захватить россияне в 2026 году?

Разведчик очертил цели захватчиков на 2026 год.

Задачи 2026 года – это Донбасс и Запорожская область. Запорожье – это их мечта,

– заявил Кирилл Буданов.

Глава ГУР отметил, что оккупанты никогда и не скрывали, какие именно регионы хотят захватить.

"Они четко очерчены в их военном планировании. Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской областях", – сказал он.

И детализировал: это основные задачи врага. Но также россияне хотят увеличить размер санитарных (буферных) зон вдоль границы.

А россиянам хватит людей для этих амбициозных целей?

В 2026 году для войны против Украины в Кремле хотят набрать 409 тысяч человек. Источником пополнения российской армии являются преимущественно контрактники. В том числе с оккупированных территорий.

"Все планы по добору людей с временно оккупированных Автономной Республики Крым, частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей выполнены на 100%", – привел печальную статистику Буданов.

Глава разведки сказал, что все предыдущие годы россияне выполняли план по набору в оккупационную армию. Например, в 2025 году они должны были набрать 403 тысячи военных – и выполнили его уже 2 декабря.

Таким образом, до конца текущего года агрессор перевыполнит свой мобилизационный план. Врагу хватит финансовых возможностей, и такой набор в войско "может продолжаться еще долго", спрогнозировал Буданов.

Мобилизация была в 2022 году, больше нет. Проводилась, правда, частичная мобилизация – скрытая, по дефицитным специальностям. Но там цифры на уровне статистической погрешности,

– уточнил глава ГУР.

Сколько еще продлится война?

В то же время Кирилл Буданов подчеркнул: война против Украины обходится россиянам очень дорого, даже по меркам России, где не жалеют ничего на войну. А потому в окружении Путина все больше голосов, которые призывают завершить войну, – значительно больше, чем раньше.

Однако окно для достижения мирного соглашения будет разве что в феврале.