Обмін даними з Міноборони: ДПСУ посилить контроль за виїздом військовозобов'язаних чоловіків

Держприкордонслужба та Міноборони будуть обмінюватися інформацією про військовозобов'язаних. Зараз співпрацю налагоджують, а надалі це унеможливить використання підроблених документів під час виїзду.

Поки триває війна, частина військовозобов'язаних чоловіків нелегально виїздить за кордон. Державна прикордонна служба України посилює контроль за тим, як виїжджають громадяни України під час воєнного стану.

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Які нововведення планують

Часто під час виїзду використовують підроблені документи та дають хабарі за можливість безперешкодно перетнути кордон. Щоб унеможливити такі випадки, співпрацюватимуть ДПСУ та Міноборони.

Так, Державна прикордонна служба України та Міністерство оборони України будуть обмінюватися інформацією зі своїх баз даних. Тоді під час перевірки документів для виїзду в пунктах пропуску прикордонники знатимуть, чи видавали такий документ конкретній особі в конкретному ТЦК і СП.

Наразі триває обмін між базою даних ДПСУ і Єдиним державним реєстром призовників і військовозобов'язаних. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, з лютого 2022 року викрили понад 6100 осіб, які скористалися підробними документами. Частину фальшивих документів буцімто видали у ТЦК. Порушників викрили у пунктах пропуску.

Щоб перевірити, чи справді ТЦК видав такі документи, зараз телефонують безпосередньо до територіальних центрів комплектування. Надалі ж, завдяки інформаційному обміну, це буде практично онлайн. Інспектори ДПСУ бачитимуть деталі щодо документів із ТЦК у пунктах пропуску.

Зараз тестується програмне забезпечення, а також обговорюються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки. Можу наголосити, що це не об'єднання і не систематизація. Це – інформаційний обмін відносно конкретних осіб. У першу чергу йдеться про осіб чоловічої статі, які підлягають військовому обов'язку,

– розповів Андрій Демченко.

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Корупція у ТЦК

На жаль, іноді незаконно перетинати кордон військовозобов'язаним допомагають у самих ТЦК. 13 серпня стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції готує план заходів, які б дозволили подолати корупцію у ТЦК.

Відповідно по плану, зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів для перетину кордону. Також бази даних ДПСУ і ТЦК пов'яжуть між собою, що забезпечить прозорість під час перетину кордону та загалом покращить роботу територіальних центрів.