Обмен данными с Минобороны: ГПСУ усилит контроль за выездом военнообязанных мужчин

Госпогранслужба и Минобороны будут обмениваться информацией о военнообязанных. Сейчас сотрудничество налаживают, а в дальнейшем это исключит возможность использования поддельных документов во время выезда.

Пока идет война, часть военнообязанных мужчин нелегально выезжает за границу. Государственная пограничная служба Украины ужесточает контроль за тем, как выезжают граждане Украины во время военного положения.

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Какие нововведения планируют

Часто при выезде используют поддельные документы и дают взятки за возможность беспрепятственно пересечь границу. Чтобы сделать невозможными такие случаи, будут сотрудничать ГПСУ и Минобороны.

Так, Государственная пограничная служба Украины и Министерство обороны Украины будут обмениваться информацией из баз данных. Тогда при проверке документов для выезда в пунктах пропуска пограничники будут знать, выдавали ли такой документ конкретному лицу в конкретном ТЦК и СП.

В настоящее время идет обмен между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, с февраля 2022 года разоблачили более 6100 человек, воспользовавшихся поддельными документами. Часть фальшивых документов якобы была выдана в ТЦК. Нарушителей разоблачили в пунктах пропуска.

Чтобы проверить, действительно ли ТЦК выдал такие документы, сейчас звонят по телефону непосредственно в территориальные центры комплектования. В дальнейшем, благодаря информационному обмену, это будет практически онлайн. Инспекторы ГПСУ будут видеть детали документов из ТЦК в пунктах пропуска.

Сейчас тестируется программное обеспечение, а также обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот. Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это информационный обмен в отношении конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности,

– рассказал Андрей Демченко.

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Коррупция в ТЦК

К сожалению, иногда незаконно пересекать границу военнообязанным помогают в самих ТЦК. 13 августа стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готовит план мер, позволяющих преодолеть коррупцию в ТЦК.

Согласно плану, изменятся правила пересечения границы и нормы выдачи документов для пересечения границы. Также базы данных ГПСУ и ТЦК свяжут между собой, что обеспечит прозрачность при пересечении границы и в целом улучшит работу территориальных центров.