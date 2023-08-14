Пока идет война, часть военнообязанных мужчин нелегально выезжает за границу. Государственная пограничная служба Украины ужесточает контроль за тем, как выезжают граждане Украины во время военного положения.

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Какие нововведения планируют

Часто при выезде используют поддельные документы и дают взятки за возможность беспрепятственно пересечь границу. Чтобы сделать невозможными такие случаи, будут сотрудничать ГПСУ и Минобороны.

Так, Государственная пограничная служба Украины и Министерство обороны Украины будут обмениваться информацией из баз данных. Тогда при проверке документов для выезда в пунктах пропуска пограничники будут знать, выдавали ли такой документ конкретному лицу в конкретном ТЦК и СП.

В настоящее время идет обмен между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, с февраля 2022 года разоблачили более 6100 человек, воспользовавшихся поддельными документами. Часть фальшивых документов якобы была выдана в ТЦК. Нарушителей разоблачили в пунктах пропуска.

Чтобы проверить, действительно ли ТЦК выдал такие документы, сейчас звонят по телефону непосредственно в территориальные центры комплектования. В дальнейшем, благодаря информационному обмену, это будет практически онлайн. Инспекторы ГПСУ будут видеть детали документов по ТЦК в пунктах пропуска.

Сейчас тестируется программное обеспечение, а также обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот. Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это информационный обмен в отношении конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности,

– рассказал Андрей Демченко.

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Коррупция в ТЦК

К сожалению, иногда незаконно пересекать границу военнообязанным помогают в самих ТЦК. 13 августа стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готовит план мер, позволяющих преодолеть коррупцию в ТЦК.

Согласно плану, изменятся правила пересечения границы и нормы выдачи документов для пересечения границы. Также базы данных ГПСУ и ТЦК свяжут между собой, что обеспечит прозрачность при пересечении границы и в целом улучшит работу территориальных центров.