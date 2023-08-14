Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 18 серпня цього року. Скільки ще триватиме мобілізація та вручатимуть повістки – розповість 24 Канал.
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Скільки триватиме мобілізація в Україні та вручатимуть повістки
Мобілізацію та вручення повісток можуть продовжувати не більше як на 90 днів щоразу. У разі необхідності Рада знову затвердить законопроєкти про продовження.
Таким чином, якщо загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать з 19 серпня 2023 року, то вона може тривати ще 90 днів до 17 листопада 2023 року.
Хто може отримати повістку у вересні
У цьому питанні змін чи правок до законодавства не було, тому призвати можуть:
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;
- чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;
- знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.