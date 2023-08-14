Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 18 серпня цього року. Скільки ще триватиме мобілізація та вручатимуть повістки – розповість 24 Канал.

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Скільки триватиме мобілізація в Україні та вручатимуть повістки

Мобілізацію та вручення повісток можуть продовжувати не більше як на 90 днів щоразу. У разі необхідності Рада знову затвердить законопроєкти про продовження.

Таким чином, якщо загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать з 19 серпня 2023 року, то вона може тривати ще 90 днів до 17 листопада 2023 року.

Хто може отримати повістку у вересні

У цьому питанні змін чи правок до законодавства не було, тому призвати можуть: