Щокварталу МВС подає до ТЦК дані про реєстрацію або перереєстрацію транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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У кого не можуть забрати автомобілі на потреби ЗСУ
У перелік входять:
- дипломатичні та консульські установи інших держав;
- представництва міжнародних та іноземних організацій;
- іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;
- банки державного сектору;
- підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
- підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.
Що відомо про мобілізацію машин
Мобілізація транспорту відбувається тільки через ТЦК. Власники авто мають право обрати, яку машину віддати для ЗСУ, а яку залишити собі.
Під час процесу вилучення авто має бути:
- задокументовано технічний стан та мобілізаційна готовність автомобіля,
- його залишкова (балансова) вартість;
- незалежна оцінка транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).
Зазначимо, що повернення транспортних засобів відбувається протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через ТЦК і СП. Тому керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до військкомату і написати заяву на повернення транспорту.
Кого можуть призвати у вересні
Повістку у вересні мають право вручити таким категоріям громадян:
- придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;
- чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;
- зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.