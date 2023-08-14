Щокварталу МВС подає до ТЦК дані про реєстрацію або перереєстрацію транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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У кого не можуть забрати автомобілі на потреби ЗСУ

У перелік входять:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Що відомо про мобілізацію машин

Мобілізація транспорту відбувається тільки через ТЦК. Власники авто мають право обрати, яку машину віддати для ЗСУ, а яку залишити собі.

Під час процесу вилучення авто має бути:

задокументовано технічний стан та мобілізаційна готовність автомобіля,

його залишкова (балансова) вартість;

незалежна оцінка транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).

Зазначимо, що повернення транспортних засобів відбувається протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через ТЦК і СП. Тому керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до військкомату і написати заяву на повернення транспорту.

Кого можуть призвати у вересні

Повістку у вересні мають право вручити таким категоріям громадян: