Військові можуть переміщуватися до іншого з'єднання, військової частини, оперативного командування як в межах підпорядкування ЗСУ, так і до структурних підрозділів у підпорядкуванні Генштабу та Міноборони.
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Як перевестися військовому
Для того, щоб перевестися, військові мають зібрати необхідні документи, які підтверджують наявність цих обставин.
За станом здоров'я військовослужбовця або члена його сім'ї:
- постанова (висновок) ВЛК;
- документи, що підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді за хворим родичем (висновок лікарсько-консультативної комісії медичного закладу за місцем проживання хворого).
За сімейними та іншими поважними обставинами (залежно від обставин, які треба підтвердити):
- копії свідоцтва про народження дітей, їх паспортів (якщо є);
- копії свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу;
- копії посвідчення особи з інвалідністю;
- довідка з місця навчання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги;
- документи, що підтверджують наявність житла (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);
- документи, що підтверджують розмір доходів (довідка з місця роботи, довідка з ДПС тощо).
Також необхідно виконувати відповідний порядок дій та надати необхідні документи та рапорти:
- Підготувати рапорт про переміщення за зразком.
- Подати рапорт "по команді", тобто своєму прямому командиру. До рапорта докласти документи, що підтверджують наявність причин переміщення.
Адвокати рекомендують, що перед поданням рапорта потрібно звернутися безпосередньо до командира тієї в/ч, до якої ви хочете перейти для продовження військової служби, і попросити його підготувати відношення.
Це документ, яким командир одночасно надає згоду на прийняття військового у свою в/ч на конкретну посаду і клопоче перед вищим командуванням про ваше переміщення.
При поданні рапорта треба просити командира, який його приймає, поставити на 2-ій копії рапорта відмітку про його отримання, дату, своє ПІБ і підпис.
Тоді військовий матиме підтвердження прийняття рапорта і зможе оскаржувати тривалу бездіяльність.
До рапорту бажано докладати нотаріальні копії підтвердних документів.