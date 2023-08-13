Військові можуть переміщуватися до іншого з'єднання, військової частини, оперативного командування як в межах підпорядкування ЗСУ, так і до структурних підрозділів у підпорядкуванні Генштабу та Міноборони.

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Як перевестися військовому

Для того, щоб перевестися, військові мають зібрати необхідні документи, які підтверджують наявність цих обставин.

За станом здоров'я військовослужбовця або члена його сім'ї:

постанова (висновок) ВЛК;

документи, що підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді за хворим родичем (висновок лікарсько-консультативної комісії медичного закладу за місцем проживання хворого).

За сімейними та іншими поважними обставинами (залежно від обставин, які треба підтвердити):

копії свідоцтва про народження дітей, їх паспортів (якщо є);

копії свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу;

копії посвідчення особи з інвалідністю;

довідка з місця навчання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги;

документи, що підтверджують наявність житла (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);

документи, що підтверджують розмір доходів (довідка з місця роботи, довідка з ДПС тощо).

Також необхідно виконувати відповідний порядок дій та надати необхідні документи та рапорти:

Підготувати рапорт про переміщення за зразком.

Подати рапорт "по команді", тобто своєму прямому командиру. До рапорта докласти документи, що підтверджують наявність причин переміщення.

Адвокати рекомендують, що перед поданням рапорта потрібно звернутися безпосередньо до командира тієї в/ч, до якої ви хочете перейти для продовження військової служби, і попросити його підготувати відношення.

Це документ, яким командир одночасно надає згоду на прийняття військового у свою в/ч на конкретну посаду і клопоче перед вищим командуванням про ваше переміщення.

При поданні рапорта треба просити командира, який його приймає, поставити на 2-ій копії рапорта відмітку про його отримання, дату, своє ПІБ і підпис.

Тоді військовий матиме підтвердження прийняття рапорта і зможе оскаржувати тривалу бездіяльність.

До рапорту бажано докладати нотаріальні копії підтвердних документів.

Довідка. Якщо рапорт не розглядається більше ніж 1 місяцm та командир не реагує на усні нагадування, можна подати скаргу на нього до його старшого командира або ж одразу подати той самий рапорт про переміщення до старшого командира. Якщо не допомагає, можна подати позов до адміністративного суду про оскарження бездіяльності командування.