Военные могут перемещаться в другое соединение, воинскую часть, оперативное командование как в рамках подчинения ВСУ, так и в структурные подразделения в подчинении Генштаба и Минобороны.

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Как перевестись военному

Для того чтобы перевестись, военные должны собрать необходимые документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

По состоянию здоровья военнослужащего или члена его семьи:

постановление (вывод) ВЛК;

документы, подтверждающие потребность в постоянном постороннем уходе за больным родственником (вывод врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения по месту жительства больного).

По семейным и другим важным обстоятельствам (в зависимости от обстоятельств, которые нужно подтвердить):

копии свидетельства рождения детей, их паспортов (если есть);

копии свидетельства о браке/расторжении брака;

копии удостоверения личности с инвалидностью;

справка с места обучения совершеннолетнего ребенка, который продолжает обучение и в этой связи нуждается в материальной помощи;

документы, подтверждающие наличие жилья (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.п.);

документы, подтверждающие размер доходов (справка с места работы, справка по ГНС и т.п.).

Также необходимо выполнять соответствующий порядок действий и предоставить необходимые документы и рапорты:

Подготовить рапорт о перемещении по образцу.

Подать рапорт "по команде", то есть своему прямому командиру. В рапорт приложить документы, подтверждающие наличие причин перемещения.

Адвокаты рекомендуют, что перед представлением рапорта следует обратиться непосредственно к командиру той в/ч, к которой вы хотите перейти для продолжения военной службы, и попросить его подготовить отношение.

Это документ, которым командир одновременно дает согласие на принятие военного в свою в/ч на конкретную должность и ходатайствует перед высшим командованием о вашем перемещении.

При представлении рапорта нужно просить командира, который его принимает, поставить на 2-й копии рапорта отметку о его получении, дате, своем ФИО и подписи.

Тогда военный получит подтверждение принятия рапорта и сможет оспаривать длительное бездействие.

В рапорт желательно прилагать нотариальные копии подтверждающих документов.

Справка. Если рапорт не рассматривается более 1 месяца и командир не реагирует на устные напоминания, можно подать жалобу на него к его старшему командиру или сразу подать тот же рапорт о перемещении к старшему командиру. Если не помогает, можно подать иск в административный суд об обжаловании бездействия командования.