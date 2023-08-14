У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, які категорії можуть отримати повістку у вересні 2023 року. Важливо, що про це йдеться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також у законодавчому акті №9342.
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Кого можуть призвати у вересні
Варто сказати, що нововведення від нардепів стосуються лише тих людей, що мають в сім'ї особу з інвалідністю. Власне, віднедавна отримати відстрочку має право військовозобов'язаний лише за умови, що в сім'ї більше немає працездатних осіб.
Водночас повістку працівники територіальних центрів комплектування у вересні мають право вручити таким категоріям громадян:
- придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;
- чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;
- зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.
А от звільнення від служби можуть отримати:
- працівники, що мають бронь;
- люди з інвалідністю або непридатні до служби;
- багатодітні батьки;
- батьки, які самотужки виховують дитину до 18 років;
- громадяни з прийомною дитиною з інвалідністю до 18 років;
- народні депутати;
- студенти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання.
Відрядження, лікарняні та повістки
Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи законно з боку керівника підприємства вручати повістки тим працівникам, що взяли лікарняний чи перебувають у відрядженні.
З його слів зрозуміло, що – ні. Якщо працівник у відпустці, у відрядженні чи на лікарняному, то керівник підприємства повинен про це повідомити ТЦК.