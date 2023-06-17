Як оскаржити висновок ВЛК про придатність до служби

Інколи висновки військово-лікарської комісії викликають обурення у військовозобов'язаних, які мають проблеми зі здоров'ям. Постанову ВЛК можна оскаржити, проте це може не вберегти від мобілізації.

Юрист Ілля Шипко розповів, в які терміни можна оскаржити постанову військово-лікарської комісії про стан здоров'я військовозобов'язаного та його придатність до служби.

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Як можна оскаржити постанову ВЛК

Існує 2 способи оскарження постанови військово-лікарської комісії:

Скарга до ВЛК вищого рівня або до ЦВЛК. У скарзі потрібно детально описати всі моменти, з якими не згідний військовозобов’язаний, а також надати всі необхідні документи про його стан здоров’я.

Оскаржити постанову в судовому порядку. У цьому випадку необхідно подати позовну заяву в порядку адміністративного судочинства.

Чи можуть мобілізувати в процесі оскарження постанови ВЛК

Звернутися до суду для оскарження висновків ВЛК можна упродовж пів року з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку.

Якщо висновок комісії вже оскаржувався у вищій ВЛК, з дня отримання їхнього висновку, якщо він не влаштовує, до суду варто звернутися упродовж 3 місяців.

Юрист наголосив, що навіть під час оскарження постанови ВЛК військовозобов'язаного все одно можуть мобілізувати. Проте це можна виправити під час судової скарги.

Варто зауважити, що оскарження постанови ВЛК не зупиняє її дії. Тобто, якщо військовозобов'язаного визнано придатним до проходження військової служби, то його можуть мобілізувати попри оскарження постанови ВЛК. Але при судовому оскарженні можна подати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваної постанови до ухвалення судового рішення,

– сказав Ілля Шипко.