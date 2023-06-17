Как обжаловать заключение ВЛК о пригодности к службе

Иногда выводы военно-врачебной комиссии вызывает возмущение у военнообязанных, имеющих проблемы со здоровьем. Постановление ВЛК можно оспорить, но это может не уберечь от мобилизации.

Юрист Илья Шипко рассказал, в какие сроки можно обжаловать постановление военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья военнообязанного и его пригодности к службе.

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Как можно обжаловать постановление ВЛК

Существует 2 способа обжалования постановления военно-врачебной комиссии:

Жалоба к ВЛК высшего уровня или к ЦВЛК. В жалобе следует подробно описать все моменты, с которыми не согласен военнообязанный, а также предоставить все необходимые документы о его состоянии здоровья.

Обжаловать постановление в судебном порядке. В этом случае необходимо подать исковое заявление в порядке административного судопроизводства.

Могут ли мобилизовать в процессе обжалования постановления ВЛК

Обратиться в суд для обжалования выводов ВЛК можно в течение полугода со дня получения заключения ВЛК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке.

Если заключение комиссии уже обжаловалось в высшей ВЛК, со дня получения их заключения, если оно не устраивает, в суд следует обратиться в течение 3 месяцев.

Юрист подчеркнул, что даже при обжаловании постановления ВЛК военнообязанного все равно могут мобилизовать. Однако это можно исправить в ходе судебной жалобы.

Следует заметить, что обжалование постановления ВЛК не останавливает его действия. То есть, если военнообязанный признан годным к прохождению военной службы, то его могут мобилизовать, несмотря на обжалование постановления ВЛК. Но при судебном обжаловании можно подать заявление об обеспечении иска путем приостановления действия обжалуемого постановления до принятия судебного решения.

– сказал Илья Шипко.