До ухвалення нового закону: хто може вручати повістки та що буде за неприбуття до ТЦК та СП

Верховна Рада ще остаточно не ухвалила новий закон про мобілізацію, тож наразі повістки вручають на вулицях, на роботі або за адресою проживання.

Наразі процес вручення повісток визначає постанова Кабінету Міністрів №1487. Згідно з нею, вручати повістки можуть тільки уповноважені особи, пише 24 Канал.

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Хто та як може вручати повістки

Юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева розповіла NV, що повістки військовозобов'язаним можуть вручати уповноважені особи.

Зокрема, якщо є розпорядження місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то повістку можуть вручати:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

керівники навчальних закладів.

Окрім того, мають можливість вручати повістку й уповноважені представники ТЦК та СП. Проте для цього вони повинні отримати наказ керівника центру про видачу повісток.

Юристка пояснила, що люди мають право вимагати в особи, що вручає повістку:

документ, який уповноважує її до таких дій, – наказ керівника ТЦК про вручення повістки із прізвищами цих осіб;

службові посвідчення, які доводять, що ці особи працюють в установах та є тими, кого уповноважив керівник ТЦК.

Що буде у випадку неявки за повісткою

Начальник Кременчуцького РТЦК підполковник Мирослав Волков розповів виданню "Телеграфъ", що наразі представники ТЦК разом з поліцією патрулюють вулиці.

У нас діє правовий режим воєнного стану під час якого усі повинні ходити з документами. А військовозобов'язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ. Патрульні перевіряють ці документи й у разі необхідності виписують повістки для прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних,

– заявив полковник.

За його словами, якщо військовозобов'язаний не прийшов з повісткою у ТЦК та СП, щоб уточнити військово-облікові дані, то відповідальність за це визначає закон.

Зокрема, дані військовозобов'язаного передаються до поліції для розшуку.

"І після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по частині 2 статті 210 (порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу – 24 Канал). Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані", – заявив Мирослав Волков.

За його словами, якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то військовозобов'язаного направлять на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Якщо його визнають придатним до проходження військової служби, то надалі з ним будуть працювати фахівці групи морально- психологічного забезпечення. Вони виявлять його морально-ділові якості, і якщо військовозобов'язаний підходить за усіма параметрами, тільки тоді увалюють рішення щодо його призову у ЗСУ", – запевнив Волков.