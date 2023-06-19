Акція "Приведи друга" й інші: як Росія відловлює мобілізованих
Збройні Сили України нещадно знищують російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Шалені втрати ворога лише доводять те, що мобілізація у Росії не призупинялася. Росіяни потайки намагаються поповнити резерви особового складу.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що країна-агресорка, на жаль, має великий людський ресурс – 143 мільйони.
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Безумовно, на території Росії триває мобілізація, попри брехливі заяви Путіна, що у цьому немає ніякої потреби.Важливо! 13 червня під час зустрічі з "воєнкорами" Путін запевнив, що наразі у країні-агресорці не будуть проводити мобілізацію.
Якими способами Росія відловлює мобілізованих: дивіться відео
Як росіян мотивують йти на війну
Мобілізація у Росії отримала приховані форми. Крім того, за порєбріком є певні законодавчі ініціативи, які спрямовані на те, щоб розширити коло людей, які можуть бути мобілізовані до російської армії.
Зараз хочуть прийняти рішення, щоб до армії брали хворих на цукровий діабет, а також людей з серцево-судинними захворюваннями. Як така людина зможе служити в армії велике питання,
– сказав військовий оглядач
До того ж керівництво Росії вирішує чи треба брати на військову службу людей з науковим ступенем. Зазначимо, наразі в Україні люди з науковим ступенем мають відстрочку, а у Росії, швидше за все, не матимуть.
З метою поповнення військових резервів у Росії також проводять різноманітні акції. Наприклад, акція "Приведи друга". Окупант, який приводить до військкомату друга та переконує його піти на війну, отримує 5 тисяч рублів.
Професійні рекрутингові фірми залучаються для найму солдатів-контрактників. Ці рекрутери отримують винагороди у розмірі 15 тисяч рублів за особу, або 105 тисяч рублів за 7 людей, яких вони зможуть залучити до армії країни-терористки.
"Ось така "широка програма" залучення контрактників. Саме тому Путін і каже про те, що немає зараз потреб у контрактниках і не треба проводити мобілізацію. Лукавство диктатора знову проявляється", – наголосив Попович.
Що відомо про мобілізацію у Росії
- В розвідці Естонії прогнозують, що найближчим часом Росія, ймовірно, розпочне нову хвилю мобілізації. Там зазначили, що впродовж 9 місяців у боях за Бахмут країна-агресорка втратила 40 тисяч солдатів.
- Кремлівська влада проводить мобілізацію гібридним способом. Вона тисне на росіян й ті, які "здаються" ідуть на війну в Україну. Також по всій країні йде активна кампанія підкупу людей, які готові піти на війну з матеріальних причин.
- Військове керівництво Росії намагається створити та укомплектувати нові формування. До окупаційних військ росіян намагаються заманювати грошима.