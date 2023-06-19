Акція "Приведи друга" й інші: як Росія відловлює мобілізованих

Збройні Сили України нещадно знищують російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Шалені втрати ворога лише доводять те, що мобілізація у Росії не призупинялася. Росіяни потайки намагаються поповнити резерви особового складу.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що країна-агресорка, на жаль, має великий людський ресурс – 143 мільйони.

Читайте також "Непокірних" окупанти кидають на м'ясні штурми: Генштаб про безуспішні спроби ворога наступати

Безумовно, на території Росії триває мобілізація, попри брехливі заяви Путіна, що у цьому немає ніякої потреби.

13 червня під час зустрічі з "воєнкорами" Путін запевнив, що наразі у країні-агресорці не будуть проводити мобілізацію.

Якими способами Росія відловлює мобілізованих: дивіться відео

Як росіян мотивують йти на війну

Мобілізація у Росії отримала приховані форми. Крім того, за порєбріком є певні законодавчі ініціативи, які спрямовані на те, щоб розширити коло людей, які можуть бути мобілізовані до російської армії.

Зараз хочуть прийняти рішення, щоб до армії брали хворих на цукровий діабет, а також людей з серцево-судинними захворюваннями. Як така людина зможе служити в армії велике питання,

– сказав військовий оглядач

До того ж керівництво Росії вирішує чи треба брати на військову службу людей з науковим ступенем. Зазначимо, наразі в Україні люди з науковим ступенем мають відстрочку, а у Росії, швидше за все, не матимуть.

З метою поповнення військових резервів у Росії також проводять різноманітні акції. Наприклад, акція "Приведи друга". Окупант, який приводить до військкомату друга та переконує його піти на війну, отримує 5 тисяч рублів.

Професійні рекрутингові фірми залучаються для найму солдатів-контрактників. Ці рекрутери отримують винагороди у розмірі 15 тисяч рублів за особу, або 105 тисяч рублів за 7 людей, яких вони зможуть залучити до армії країни-терористки.

"Ось така "широка програма" залучення контрактників. Саме тому Путін і каже про те, що немає зараз потреб у контрактниках і не треба проводити мобілізацію. Лукавство диктатора знову проявляється", – наголосив Попович.

Що відомо про мобілізацію у Росії