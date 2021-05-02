Невідомий відкрив стрілянину в казино у США: є постраждалі – відео

В американському штаті Вісконсін невідомий відкрив стрілянину у казино. Внаслідок інциденту щонайменше семеро людей отримали поранення.

За даними місцевої влади, стрілянина сталася недалеко від міста Грін-Бей у суботу, 1 травня, близько 19:30 за місцевим часом.

Читайте також У США через багатогодинну перестрілку померли 5 людей

Поліція затримала зловмисника

Персонал грального закладу Oneida повідомив, що чоловіка, якого підозрюють у нанесенні поранень 7 людям, взяла під варту поліція. Про стан здоров'я постраждали інформації наразі немає.

На місці події перебуває велика кількість співробітників правоохоронних органів. Вони проводять огляд будівлі, де велася стрільба. Правоохоронці також закликають людей уникати цей район.

Стрілянина у США: інші випадки