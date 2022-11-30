Цього понеділка законопроєкт №5655 пройшов профільний комітет Верховної Ради і на четвер заплановано його винесення у сесійну залу для розгляду у другому читанні.

Псевдореформа відбудови

Вірогідність ухвалення дуже висока. Тому змушений бути максимально відвертим і навіть різким в оцінках. Зрештою, під час війни недоцільні сентименти чи напівтони.

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Якщо дуже коротко, то цей закон – злочин проти майбутнього України. Відбудувати країну? Забудьте, у законопроєкті на понад 300 сторінок – про це жодного пункту.

Забудувати. Жорстко, швидко, безконтрольно – так виглядає мета цієї містобудівної псевдореформи. Чому псевдо? Бо це не реформа. Цей документ – відвертий лобізм великих забудовників.

Згортання децентралізації, обмеження прав місцевого самоврядування, випадкові люди скрізь – у новостворюваній містобудівній палаті, серед уповноважених осіб з містобудівного контролю, нотаріуси, які видають дозволи та все реєструють за певну плату за домовленістю із забудовником. І як вишенька на торті – приватні ТОВки як органи контролю. Забудовникам дають право створювати власні фірми, які начебто будуть контролювати будови і виявляти порушення вимог містобудівного законодавства. Такий собі all inclusive – сам будую і сам себе контролюю.

Знаєте, це як в анекдоті про морську свинку – "і не свинка, і не морська". Те саме із містобудівною реформою – і не містобудівна, та й не реформа зовсім.

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Кому це на руку

Але найбільшим цинізмом є те, що роблять це під прапором боротьби з корупцією. Насправді ж це відвертий обман і жахлива маніпуляція. Хоча би тому, що Національне агентство боротьби з корупцією визнало цей законопроєкт корупціогенним. І це саме та ситуація, коли прикриваючись власне боротьбою з корупцією хочуть створити найбільшу лобістсько-корупційну схему воєнної доби України.

Для того щоб зрозуміти, кому це вигідно, треба подивитися, хто все це підтримує. Асоціація міст України та Національна спілка архітекторів України – категорично проти! Зате спільним хором "за" усі асоціації забудовників.

Свою позицію про цю псевдореформу я озвучував неодноразово. У відповідь чую ту саму мантру про лібералізацію та дигіталізацію. Як це працює, дуже наочно стало після кейсу в Брюховичах (тепер це частина Львівської громади). Перед виборами сільрада ефективно "попрацювала": за один місяць встигла списати з балансу приміщення недобудованої школи, віддати безоплатно земельну ділянку площею 4,6 гектара одній ГОшці і навіть видати містобудівні умови.

В подальшому після звернення Львівської міської ради було зареєстровано кримінальне провадження. Але все це не завадило Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ – новоствореній та незаплямованій) нещодавно, під час воєнного стану, видати дозвіл на будівельні роботи. І, сподіваюся, не тому що хотіли нашкодити Львівській громаді, а, ймовірно, тому, що банально не знали цих всіх обставин, адже в електронній базі "все згідно з чинним законодавством", жодного криміналу чи корупції. Але це – в комп'ютері, а в житті – все з точністю до навпаки. На це і розраховують недоброчесні забудовники та їх лобісти.

Загроза демократії на місцях

Як заступник міського голови Львова, а раніше народний депутат України 8-го скликання знаю зсередини сферу місцевого самоврядування, розумію специфіку роботи парламенту. Тому звертаюся до чинних парламентарів з проханням: не дайте себе обманути хибною мотивацією і використати в корисливих цілях будівельного лобі, не допустіть обмеження повноважень місцевого самоврядування і передачі функцій приватним структурам. Адже все це закінчиться створенням тендерної палати №2 та неконтрольованою хаотичною забудовою. Чи це в інтересах країни і громад? Питання риторичне.

Голосування за закон – це персональна відповідальність кожного народного депутата, результат якого буде дуже показовим. Рано чи пізно про це запитають: і громади, і люди.

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