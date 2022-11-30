Літун долітався

Брав участь ще у війні в Афганістані, в останні роки керував літно-тренувальним центром Міноборони РФ. У 2019 році вийшов на пенсію, але оце знову повернувся.

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Його гелікоптер підбили з ПЗРК 31 жовтня на межі Донецької та Луганської області в трикутнику Спірне – Берестове – Миколаївка. Начебто гелікоптер належав ПВК "Вагнера", летів забирати якусь групу. Забрав, злетів, збили, впав, згорів – це якщо коротко переповідати відео, яке знімали одразу з декількох українських камер.

Цікаво, що гелікоптер навіть не відстрілював теплові ракети (летів "голий"). Летів повільно, низько – перегруз? Не очікували ПЗРК? Що за групу забирали?

Лукашенківська щедрість

Щодо гелікоптера так само не зрозуміло – начебто мова йде про білоруський Мі-8МТКО1. Ще раз, держава Білорусь передає гелікоптери начебто приватній військовій компанії в Росії? В телеграмі обговорювали, що Зангієв був у них інструктором. А кого тренував?

Важливо Бути чи не бути наступу з Білорусі

Зрештою гелікоптер збито, на місці знищено 5 росіян – "екіпаж та десант". Про склад "десанту" нічого не відомо, але загалом можна здогадатись.

Тобто начебто приватна компанія може викликати з пенсії досвічених пілотів, забирати гелікоптери в союзних країн, обслуговувати на базі ВКС свої борти.

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