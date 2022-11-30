Протиракетний "щит"

З поганого – кількість пускових залишається явно недостатньою. Однак навіть прихід ще парочки "Насамсів" та одного "Ірису" зробить ситуацію помітно кращою. Бо ці штуки в руках наших спеців надзвичайно ефективні й роблять ракетні атаки для Росії дуже дорогим задоволенням із непередбачуваним результатом.

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Досвід свідчить, що росіяни досить швидко адаптуються. Вони, напевно, шукатимуть спосіб поставити на потік масові удари порівняно недорогими агрегатами, типу іранських. Причому – з несподіваних напрямків. Але й ми адаптуємось.

Щодо Patriot'ів нічого говорити не буду. Так само як і про літаки. Ми вже неодноразово проходили через різні битви заяв. Але цікавить лише одне – результат.

Французькі подарунки і пів німецького танка

Міністр оборони Резніков оголосив про чергове поповнення у сімействі MLRS. На цей раз – французькою установкою. Слід зазначити, що після призначення міністром оборони Франції Себастьєна Лекорню все стало помітно жвавіше. Подивимося, скільки цей оптимістичний тренд протримається.

Щодо танків. Як правильно зауважено, у нас вже є пів танка "Леопард". Бо шасі "Гепарда" – це "Леопард 1". Дещо про "Леопарди" ми вже знаємо. Не припиняються зусилля, щоби у нас з'явилися цілі танки. Час покаже, але тут я говорив би про стриманий оптимізм.

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Арта вирішує

Артилерія, снаряди. Є сукупність тенденцій. У росіян снарядів дедалі менше, тиснути повсюдно вони вже не можуть. Лише за рахунок концентрації на окремих ділянках.

У нас снарядів – хотілося би більше, і все для цього робиться. Розрив із росіянами трохи скорочується. Тобто ми не провалюємося, навіть в умовах вигрібання всіх доступних складів. Наші б'ють менше, але точніше.

У цілому нині ситуація стабільно важка, але контрольована. На тлі подвигів ППО та баталій довкола БПЛА про артилерію почали говорити менше. А даремно.

На перший план зараз виходить завдання обслуговування та ремонту (до речі – у росіян аналогічно). Тут є особливості, пов'язані з підходом країн, які надали гармати. Десь лояльно та комфортно, десь – роблять нерви.

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Американська інтрига

Щодо зростання заяв, що "республіканці хочуть посилити контроль" – ось що не лякає, так це. Бо ми давно готові до цього. Тобто якщо це буде саме контроль, а не привід щось політично підвісити, – нуль ризиків. Навпаки – буде явний контраст із умовним Афганістаном. Якщо це буде частиною американського внутрішньополітичного процесу – тут складно щось передбачати.

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