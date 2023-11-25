Настане колапс влади: за якої умови можливі незворотні зміни в Росії

Днями у Москві дружини мобілізованих провели, мабуть, першу публічну акцію за час повномасштабної війни. Але тривала вона недовго. За даними британської розвідки, їх одразу розігнали силовики.

Сприймати цей кейс, як якісь певні зрушення в країні-агресорці не варто. Адже мітингувальники виступали не проти війни, а у своїх інтересах: повернути чоловіків з передової. Аби в Росії щось дійсно змінилося, треба щоб всередині неї остаточно померла імперія. Про це 24 Каналу зазначив чемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Процес розпаду Росії

На думку Гаррі Каспарова, процес розпаду країни-агресорки залежатиме від успіхів української армії. Наприклад, звільення Криму прискорить його.

"В Росії завжди були пов'язані успіхи та поразки на фронті і внутрішня стабільність. Будь-який успіх України (прапор у Севастополі) – це гарантія того, що в Росії почнуться незворотні зміни. В умовах колапсу путінської армії і потім влади можливі геополітичні зміни. Варто цього не боятися", – зазначив Каспаров.

Під змінами він розуміє ймовірність того, що деякі республіки, які наразі входять до складу Росії, можуть захотіти від'єднатися.

Гаррі Каспаров про процес розпаду Росії: дивитись відео

Росія після змін

Майбутнє Росії опозиційний політик вбачає у відмові від імперської системи правління і створенні конфедерації. Цей процес має будуватися на інших принципах і з нуля.

Території, які входять до складу Росії, мають домовитися, як вони взаємодіятимуть і вирішуватимуть питання. В цьому процесі можуть бути територіальні втрати: Дагестан, Татарстан, Чечня,

– припустив він.

А от Китай може допомогти зберегти єдиний економічний простір. Але він може претендувати на російські території, які розташовані поруч. І тут вже більш реальний варіант з новим поділом територій.

"Важливо зрозуміти, що будувати майбутнє Росії неможливо за унітарними принципами. Якщо якісь території збираються жити окремо – це їх право. Процес розпаду імперії ще не завершився, вона має померти, їй не місце у 21 столітті. Якщо замість імперії з'явиться нова держава, побудована за новим принципом – це шанс для Росії увійти в євроатлантичний простір", – зазначив Каспаров.

Наразі путінський режим грамотно веде мобілізацію, не зачіпаючи великі міста. Зокрема, Москву та Санкт-Петербург. У разі чого значущими будуть мітинги саме там, а не в якихось локальних містах.

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