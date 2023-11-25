Наступит коллапс власти: при каком условии возможны необратимые изменения в России

На днях в Москве жены мобилизованных провели, пожалуй, первую публичную акцию за время полномасштабной войны. Но продолжалась она недолго. По данным британской разведки, их сразу разогнали силовики.

Воспринимать этот кейс как какие-то определенные сдвиги в стране-агрессоре не стоит. Ведь митингующие выступали не против войны, а в своих интересах: вернуть мужчин из передовой. Чтобы в России что-то действительно изменилось, нужно, чтобы внутри ее окончательно умерла империя. Об этом 24 Каналу отметил чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

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Процесс распада России

По мнению Гарри Каспарова, процесс распада страны-агрессора будет зависеть от успехов украинской армии. К примеру, освобождение Крыма ускорит его.

"В России всегда были связаны успехи и поражения на фронте и внутренняя стабильность. Любой успех Украины (флаг в Севастополе) – это гарантия того, что в России начнутся необратимые изменения. В условиях коллапса путинской армии и затем власти возможны геополитические изменения . Стоит этого не бояться", – отметил Каспаров.

Под изменениями он понимает вероятность того, что некоторые республики, входящие в состав России, могут захотеть отсоединиться.

Гарри Каспаров о процессе распада России: смотреть видео

Россия после перемен

Будущее России оппозиционный политик видит в отказе от имперской системы правления и разработке конфедерации. Этот процесс должен строиться на других принципах и с нуля.

Территории, входящие в состав России, должны договориться, как они будут взаимодействовать и решать вопросы. В этом процессе могут быть территориальные потери: Дагестан, Татарстан, Чечня,

– предположил он.

А вот Китай может помочь сохранить единое экономическое пространство. Но он может претендовать на расположенные рядом российские территории. И здесь уже более настоящий вариант с новым разделением территорий.

"Важно понять, что строить будущее России невозможно по унитарным принципам. Если какие-то территории собираются жить отдельно – это их право. Процесс распада империи еще не завершился, она должна умереть, ей не место в 21 веке. Если вместо империи появится новое государство, построенное по новому принципу – это шанс для России войти в евроатлантическое пространство", – отметил Каспаров.

В данный момент путинский режим грамотно ведет мобилизацию, не затрагивая большие города. В частности, Москву и Санкт-Петербург. В случае чего значимыми будут митинги там, а не в каких-то локальных городах.

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