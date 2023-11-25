Сприймати цей кейс, як якісь певні зрушення в країні-агресорці не варто. Адже мітингувальники виступали не проти війни, а у своїх інтересах: повернути чоловіків з передової. Аби в Росії щось дійсно змінилося, треба щоб всередині неї остаточно померла імперія. Про це 24 Каналу зазначив чемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.
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Процес розпаду Росії
На думку Гаррі Каспарова, процес розпаду країни-агресорки залежатиме від успіхів української армії. Наприклад, звільення Криму прискорить його.
"В Росії завжди були пов'язані успіхи та поразки на фронті і внутрішня стабільність. Будь-який успіх України (прапор у Севастополі) – це гарантія того, що в Росії почнуться незворотні зміни. В умовах колапсу путінської армії і потім влади можливі геополітичні зміни. Варто цього не боятися", – зазначив Каспаров.
Під змінами він розуміє ймовірність того, що деякі республіки, які наразі входять до складу Росії, можуть захотіти від'єднатися.
Гаррі Каспаров про процес розпаду Росії: дивитись відео
Росія після змін
Майбутнє Росії опозиційний політик вбачає у відмові від імперської системи правління і створенні конфедерації. Цей процес має будуватися на інших принципах і з нуля.
Території, які входять до складу Росії, мають домовитися, як вони взаємодіятимуть і вирішуватимуть питання. В цьому процесі можуть бути територіальні втрати: Дагестан, Татарстан, Чечня,
– припустив він.
А от Китай може допомогти зберегти єдиний економічний простір. Але він може претендувати на російські території, які розташовані поруч. І тут вже більш реальний варіант з новим поділом територій.
"Важливо зрозуміти, що будувати майбутнє Росії неможливо за унітарними принципами. Якщо якісь території збираються жити окремо – це їх право. Процес розпаду імперії ще не завершився, вона має померти, їй не місце у 21 столітті. Якщо замість імперії з'явиться нова держава, побудована за новим принципом – це шанс для Росії увійти в євроатлантичний простір", – зазначив Каспаров.
Наразі путінський режим грамотно веде мобілізацію, не зачіпаючи великі міста. Зокрема, Москву та Санкт-Петербург. У разі чого значущими будуть мітинги саме там, а не в якихось локальних містах.
Як Росія зазнає краху: основні сценарії
- Розпад Росії – сценарій неминучий. І сам Владімір Путін докладає до цього зусиль. Зокрема, ті мобілізовані-зеки, яких він відправив на війну в Україну, повернуться на свої малі батьківщини і тоді всередині країни-агерсорки розпочнуться справжні проблеми.
- Розпочавши повномасштабну війну в Україні, Росія самостійно запустила процес розпаду. Україна може йому допомогти, зробивши певні речі на фронті. Тоді навіть псевдовибори не допоможуть Путіну.
- Після перемоги України Росія може розпастися на декілька державних утворень. Цей процес буде схожим на розпад Радянського Союзу. Але тут виникає багато викликів.