Сприймати цей кейс, як якісь певні зрушення в країні-агресорці не варто. Адже мітингувальники виступали не проти війни, а у своїх інтересах: повернути чоловіків з передової. Аби в Росії щось дійсно змінилося, треба щоб всередині неї остаточно померла імперія. Про це 24 Каналу зазначив чемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Процес розпаду Росії

На думку Гаррі Каспарова, процес розпаду країни-агресорки залежатиме від успіхів української армії. Наприклад, звільення Криму прискорить його.

"В Росії завжди були пов'язані успіхи та поразки на фронті і внутрішня стабільність. Будь-який успіх України (прапор у Севастополі) – це гарантія того, що в Росії почнуться незворотні зміни. В умовах колапсу путінської армії і потім влади можливі геополітичні зміни. Варто цього не боятися", – зазначив Каспаров.

Під змінами він розуміє ймовірність того, що деякі республіки, які наразі входять до складу Росії, можуть захотіти від'єднатися.

Гаррі Каспаров про процес розпаду Росії: дивитись відео

Росія після змін

Майбутнє Росії опозиційний політик вбачає у відмові від імперської системи правління і створенні конфедерації. Цей процес має будуватися на інших принципах і з нуля.

Території, які входять до складу Росії, мають домовитися, як вони взаємодіятимуть і вирішуватимуть питання. В цьому процесі можуть бути територіальні втрати: Дагестан, Татарстан, Чечня,

– припустив він.

А от Китай може допомогти зберегти єдиний економічний простір. Але він може претендувати на російські території, які розташовані поруч. І тут вже більш реальний варіант з новим поділом територій.

"Важливо зрозуміти, що будувати майбутнє Росії неможливо за унітарними принципами. Якщо якісь території збираються жити окремо – це їх право. Процес розпаду імперії ще не завершився, вона має померти, їй не місце у 21 столітті. Якщо замість імперії з'явиться нова держава, побудована за новим принципом – це шанс для Росії увійти в євроатлантичний простір", – зазначив Каспаров.

Наразі путінський режим грамотно веде мобілізацію, не зачіпаючи великі міста. Зокрема, Москву та Санкт-Петербург. У разі чого значущими будуть мітинги саме там, а не в якихось локальних містах.

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