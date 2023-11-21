З поверненням залишків військових-окупантів містам та селам Росії буде непереливки. Про це відзначив у розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Яким буде розпад Росії
Росія зібрала для війни в Україні злочинців та соціально незабезпечених осіб. Ті, хто зуміє вижити, повернуться на свої малі батьківщини і тоді всередині країни-окупантки розпочнуться справжні проблеми.
Я думаю, що це не закінчиться просто різаниною, це може перерости в серйозні тектонічні потрясіння для Росії. Можливо, вони приведуть до завершення долі імперії,
– припустив опозиційний журналіст.
Зазначимо, що на початку листопада стала резонансною новина: Путін помилував ув'язненого Владіслава Канюса, який жорстоко убив свою дівчину і був засуджений на 17 років.
Ігор Яковенко про сценарій розпаду Росії: дивитись відео
Конфлікти серед місцевих і "героїв" війни, які зуміли вижити і повернутися будуть загострюватися на ґрунті національностей. Такий сценарій Росія вже програвала для власної вигоди.
"Тому я думаю, що це організована історія. Такі конфлікти будуть надалі. Вони пов'язані з етнічними, національними і релігійними проблемами. На Росію чекають серйозні потрясіння і я сумніваюся, що вона, як цілісна держава, їх переживе", – додав Яковенко.
Що відбувається в Росії: резонансні новини
- В російські Казані чоловік у військовій формі з вишивкою "Z" кинув світлошумову гранату прямо на подвір'ї багатоповерхівки. Поруч були малолітні діти, яким той пропонував "погратися" таким чином.
- Дружини мобілізованих окупантів уперше вийшли на мітинг з вимогою повернути їх чоловіків. Як повідомляє британська розвідка, вони зібралися на одній із площ в Москві. Утім, поліція швидко розігнала протестувальників.
- Увечері 19 листопада російську столицю вкотре атакували безпілотники. Російська пропаганда традиційно запевняє, що "ППО все збила". Росіяни, які знімали відповідне відео і публікували його в мережі, не могли стримати емоцій.