З поверненням залишків військових-окупантів містам та селам Росії буде непереливки. Про це відзначив у розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Яким буде розпад Росії

Росія зібрала для війни в Україні злочинців та соціально незабезпечених осіб. Ті, хто зуміє вижити, повернуться на свої малі батьківщини і тоді всередині країни-окупантки розпочнуться справжні проблеми.

Я думаю, що це не закінчиться просто різаниною, це може перерости в серйозні тектонічні потрясіння для Росії. Можливо, вони приведуть до завершення долі імперії,

– припустив опозиційний журналіст.

Зазначимо, що на початку листопада стала резонансною новина: Путін помилував ув'язненого Владіслава Канюса, який жорстоко убив свою дівчину і був засуджений на 17 років.

Ігор Яковенко про сценарій розпаду Росії: дивитись відео

Конфлікти серед місцевих і "героїв" війни, які зуміли вижити і повернутися будуть загострюватися на ґрунті національностей. Такий сценарій Росія вже програвала для власної вигоди.

"Тому я думаю, що це організована історія. Такі конфлікти будуть надалі. Вони пов'язані з етнічними, національними і релігійними проблемами. На Росію чекають серйозні потрясіння і я сумніваюся, що вона, як цілісна держава, їх переживе", – додав Яковенко.

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