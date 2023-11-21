С возвращением остатков военных-оккупантов городам и селам России не поздоровится. Об этом отметил в разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Каким будет распад России

Россия собрала для войны в Украине преступников и социально необеспеченных лиц. Те, кто сможет выжить, вернутся на свои малые родины и тогда внутри страны-оккупанта начнутся настоящие проблемы.

Я думаю, что это не закончится просто поножовщиной, это может перерасти в серьезные тектонические потрясения для России. Возможно, они приведут к завершению судьбы империи,

– предположил оппозиционный журналист.

Отметим, что в начале ноября стала резонансной новость: Путин помиловал заключенного Владислава Канюса, жестоко убившего свою девушку и осужденного на 17 лет.

Игорь Яковенко о сценарии распада России: смотреть видео

Конфликты среди местных и "героев" войны, сумевших выжить и вернуться, будут обостряться на почве национальностей. Такой сценарий Россия уже проигрывала для собственной выгоды.

"Поэтому я думаю, что это организованная история. Такие конфликты будут в дальнейшем. Они связаны с этническими, национальными и религиозными проблемами. Россию ждут серьезные потрясения и я сомневаюсь, что она, как целостное государство, их переживет", – добавил Яковенко.

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