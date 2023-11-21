С возвращением остатков военных-оккупантов городам и селам России не поздоровится. Об этом отметил в разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Каким будет распад России
Россия собрала для войны в Украине преступников и социально необеспеченных лиц. Те, кто сможет выжить, вернутся на свои малые родины и тогда внутри страны-оккупанта начнутся настоящие проблемы.
Я думаю, что это не закончится просто поножовщиной, это может перерасти в серьезные тектонические потрясения для России. Возможно, они приведут к завершению судьбы империи,
– предположил оппозиционный журналист.
Отметим, что в начале ноября стала резонансной новость: Путин помиловал заключенного Владислава Канюса, жестоко убившего свою девушку и осужденного на 17 лет.
Игорь Яковенко о сценарии распада России: смотреть видео
Конфликты среди местных и "героев" войны, сумевших выжить и вернуться, будут обостряться на почве национальностей. Такой сценарий Россия уже проигрывала для собственной выгоды.
"Поэтому я думаю, что это организованная история. Такие конфликты будут в дальнейшем. Они связаны с этническими, национальными и религиозными проблемами. Россию ждут серьезные потрясения и я сомневаюсь, что она, как целостное государство, их переживет", – добавил Яковенко.
Что происходит в России: резонансные новости
- В Казани мужчина в военной форме с вышивкой "Z" бросил светошумовую гранату прямо во дворе многоэтажки. Рядом были малолетние дети, которым тот предлагал "поиграть" таким образом.
- Жены мобилизованных оккупантов впервые вышли на митинг с требованием вернуть их мужей. Как сообщает британская разведка, они собрались на одной из площадей в Москве. Впрочем, полиция быстро разогнала протестующих.
- Вечером 19 ноября российскую столицу еще раз атаковали беспилотники. Российская пропаганда традиционно уверяет, что "ПВО все сбила". Россияне, снимавшие соответствующее видео и публиковавшее его в сети, не могли сдержать эмоций.