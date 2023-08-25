Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Він підкреслив, що у Сполучених Штатах є різні думки з цього приводу.

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Петреус висловився щодо розпаду Росії

Девід Петреус наголосив, що його колеги у розвідувальних службах аналізують усі можливі сценарії розвитку такої ситуації. Він наголосив, що звичайно, є люди, які виступають за це, але є й чимало тих, хто проти.

Росія може розпастися на кілька державних утворень, як це було в Радянському Союзі, коли ми отримали ніби дивом усі ті незалежні країни. Але в такому випадку виникає дуже багато викликів,

– наголосив він.

Ексглава ЦРУ запевнив, що існують певні відцентрові процеси, які можуть вплинути на розпад країни-агресорки. Водночас він не знає, чи Захід отримає якісь преференції від того, що Росія розвалиться на шматки, бо, знову ж таки, є плюси цього, а є і мінуси.

Крім того, він зазначив, що загроза Росії для країн Європи в плані безпеки зменшилася в рази завдяки Збройним Силам нашої держави. Однак він Петрус також підкреслив і важливість у цьому допомоги США та НАТО.

Ексклюзивне інтерв'ю з Девідом Петреусом: дивіться відео

Ексглава ЦРУ сказав, які гарантії має надати США Україні

Девід Петреус зазначив, що після перемоги України у війні проти Росії США має надати нашій державі гарантію про членство в НАТО. Він наголосив, що це має бути з усіма відповідальностями, перевагами тощо.

"Знову ж таки, якщо говорити про минулий саміт НАТО, було нереалістично, щоб Україну прийняли до Альянсу", – розповів ексглава ЦРУ.

Наостанок він зазначив, що коли всі умови буде виконано і всі питання вирішаться, тоді Україна дуже швидко вступить в НАТО. Ба більше, наша держава, на думку Петреуса, так само стане повноцінним членом ЄС.

Петреус висловлювався про контрнаступ ЗСУ