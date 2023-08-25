Він наголосив, що держава-агресорка спробує дестабілізувати внутрішню ситуацію серед українців. Тому він закликав наших громадян бути обережними до цього.
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Данілов попередив про запасний план Росії
Данілов наголосив, що наразі Росія все більше намагається залучати свої "війська" на інформаційному фронті проти нашої держави. За його словами, саме там країна-агресорка хоче спробувати перемогти Україну.
Хочу зауважити, що Росія перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план Б: через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну,
– наголосив він.
Секретар РНБО також зазначив, що Росія наразі мобілізує, так званих медіаколаборантів, які "приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах". Він наголосив, що саме на таких людей розраховує Кремль.
"На жаль, не на території нашої країни. Але з усім тим видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", – сказав Данілов.
Тому він закликав українців бути пильнішими та не допустити проникнення таких людей у свій інфопростір.
Раніше СБУ встановила список колаборантів, які готують "вибори"
- У Службі безпеки 14 серпня розповіли, що правоохоронцям вдалося встановити 15 колаборантів, які готують псевдовибори на тимчасово окупованій території Луганської області. Ці "вибори" мають відбутися у вересні 2023 року.
- Представники СБУ наголосили, що серед ворожих поплічників наявні керівники "виборчої комісії" псевдореспубліки на Луганщині. Крім того, там також представні територіальних осередків кремлівської партії "Єдина Росія".
- Зрештою, колаборанти готують псевдовибори у в тимчасово окупованій Запорізькій області. Там вони хочуть влаштувати "змішані вибори", тобто обходити будинки, збираючи "голоси" за прокремлівських нелегітимних кандидатів.