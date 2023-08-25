Он отметил, что государство-агрессор попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию среди украинцев. Поэтому он призвал наших граждан соблюдать осторожность.
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Данилов предупредил о запасном плане России
Данилов подчеркнул, что сейчас Россия все больше пытается привлекать свои "войска" на информационном фронте против нашего государства. По его словам, именно там страна-агрессор хочет попытаться победить Украину.
Хочу заметить, что Россия победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б: через внутреннюю дестабилизацию попытаться поколебать нашу страну,
– подчеркнул он.
Секретарь СНБО также отметил, что Россия сейчас мобилизует, так называемых медиа-коллаборантов, которые "приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах". Он подчеркнул, что именно на таких людей рассчитывает Кремль.
"К сожалению, не на территории нашей страны. Но со всем тем выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", – сказал Данилов.
Поэтому он призвал украинцев быть бдительнее и не допустить проникновения таких людей в свое инфопространство.
Ранее СБУ установила список коллаборантов, готовящих "выборы"
- В Службе безопасности 14 августа рассказали, что правоохранителям удалось установить 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы на временно оккупированной территории Луганской области Эти "выборы" должны пройти в сентябре 2023 года.
- Представители СБУ подчеркнули, что среди вражеских приспешников имеются руководители "избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области. Кроме того, там также представлены территориальные центры кремлевской партии "Единая Россия".
- В конце концов, коллаборанты готовят псевдовыборы во временно оккупированной Запорожской области. Там они хотят устроить "смешанные выборы", то есть обходить дома, собирая "голоса" за прокремлевских нелегитимных кандидатов.