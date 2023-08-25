Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах есть разные мнения по этому поводу.

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Петреус высказался по поводу распада России

Дэвид Петреус подчеркнул, что его коллеги в разведывательных службах анализируют все возможные сценарии развития такой ситуации. Он подчеркнул, что, конечно, есть люди, которые выступают за это, но есть и немало противников.

Россия может распасться на несколько государственных образований, как это было в Советском Союзе, когда мы получили будто чудом все эти независимые страны. Но в таком случае возникает очень много вызовов,

– подчеркнул он.

Экс-глава ЦРУ заверил, что существуют некоторые центробежные процессы, которые могут повлиять на распад страны-агрессора. В то же время он не знает, получит ли Запад какие-то преференции от того, что Россия развалится на куски, потому что опять же есть плюсы этого, а есть и минусы.

Кроме того, он отметил, что угроза России для стран Европы в плане безопасности снизилась в разы благодаря Вооруженным Силам нашего государства. Однако Петрус также подчеркнул и важность в этом помощи США и НАТО.

Эксклюзивное интервью с Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Экс-глава ЦРУ сказал, какие гарантии должны предоставить США Украине

Дэвид Петреус отметил, что после победы Украины в войне против России США должны предоставить нашему государству гарантию о членстве в НАТО. Он подчеркнул, что это должно быть со всеми ответственностями, преимуществами и т.д.

"Опять же, если говорить о прошедшем саммите НАТО, было нереалистично, чтобы Украину приняли в Альянс", – рассказал экс-глава ЦРУ.

В заключение он отметил, что когда все условия будут выполнены и все вопросы решатся, тогда Украина очень быстро вступит в НАТО. Более того, наше государство, по мнению Петреуса, также станет полноценным членом ЕС.

Петреус высказывался о контрнаступлении ВСУ