Лідер В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг помер через кілька днів після своєї відставки, – WP

У В'єтнамі 19 липня помер комуністичний лідер Нгуєн Фу Чонг. Він очолював країну близько 14 років.

Журналісти The Washington Post зазначили, що смерть в'єтнамського лідера сталася через кілька днів після того, як Чонг відійшов від виконання обов'язків лідера Комуністичної партії країни через поганий стан здоров'я.

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Чим відзначився лідер В'єтнаму за своє життя

Журналісти розповіли, що Нгуєн Фу Чонг, давній ідеолог Комуністичної партії В'єтнаму, прийшов до влади у 2011 році, а згодом зміцнив контроль в однопартійній державі за допомогою чисток проти корупції та політичних репресій, які ув’язнювали журналістів і активістів. На момент смерті Чонгу було 80 років.

На світовій арені лідера в'єтнамської компартії вважали спритним практиком "бамбукової дипломатії", яка називається так за згинання в різних напрямках, оскільки країна налагоджувала зв'язки зі своїми найважливішими економічними партнерами, Китаєм і Сполученими Штатами, а також будувала зв'язки з такими країнами, як Індія та Росія.

Водночас пан Чонг посилив контроль держави щодо інших свобод. Він контролював жорсткі директиви Комуністичної партії, спрямовані на ЗМІ, групи громадянського суспільства та внутрішні політичні виклики.

З часів війни у ​​В'єтнамі політичне керівництво країни (тоді Північного В'єтнаму) розвивалося як колективна система, яка складалася з генерального секретаря Комуністичної партії, президента, прем'єр-міністра та високопоставленого члена Національної асамблеї. Містер Чонг утверджував свій вплив у спосіб, який рідко можна побачити.

Згідно з оцінками правозахисників з групи Project 88, під час правління пана Чонга майже 200 осіб було ув'язнено з політичних причин, у тому числі екологічних активістів, журналістів та профспілкових діячів. Однопартійна держава пана Чонга також успішно чинила тиск на технологічні компанії, такі як Meta, щоб вони прибрали критику партійних лідерів зі своїх платформ.

З усім тим, для багатьох у В'єтнамі успіхи пана Чонга у зовнішній політиці та антикорупційні кампанії сприймаються з прихильністю як центральні елементи його спадщини, сказав Кхан Ву, дослідник в'єтнамських справ у Бостонському коледжі.

Тепер посаду тимчасового виконувача обов'язків генсека Комуністичної партії обійняв президент В'єтнаму То Лам.

Яка біографія в'єтнамського лідера

Нгуєн Фу Чонг народився 14 квітня 1944 року в сільській місцевості за межами Ханоя. В його офіційній державній біографії його ранні роки описані як "бідні селяни".

У 1967 році він здобув ступінь з лінгвістики у В'єтнамському національному університеті в Ханої, а потім подав заяву на членство в Комуністичній партії. Його прийняли в партію в 1968 році, коли війна у В'єтнамі загострювалася.

Протягом наступних трьох десятиліть він працював на різних посадах, пов'язаних із впровадженням і тлумаченням доктрини Комуністичної партії, у тому числі редактором провідного партійного рупора "Communist Review" з 1991 по 1996 рік. Раніше його відправили на навчання до Москви, де він здобув докторський ступінь. з історії в Академії наук у 1983 році.

Його готували до лідерства після того, як він став частиною Політбюро в 1997 році, і обіймав посаду голови Національних зборів з 2006 по 2011 рік.

Чонг намагався уникнути тертя з Пекіном, водночас відзначаючи свої зусилля щодо зміцнення зв'язків зі Сполученими Штатами. В'єтнамський політик закликав до діалогу щодо Південнокитайського моря, яке Пекін вважає своєю територією, але розглядається Вашингтоном як частина зусиль Китаю щодо розширення свого військового впливу в регіоні.

Потім, протягом чотирьох місяців у 2015 році, Чонг здійснив офіційні візити до Китаю та Сполучених Штатів, де зустрівся з президентом Бараком Обамою на переговорах, які включали розширення економічної співпраці.

У подальшій дипломатичній боротьбі між Сходом і Заходом Чонг приймав президента Росії Владіміра Путіна в червні 2024 року, щоб продемонструвати зусилля В'єтнаму зайняти "нейтральну позицію щодо війни в Україні".

Містер Чонг був одружений на Нго Тхі Ман, у них було двоє дітей. Наразі подальша доля родини померлого в'єтнамського лідера невідома.